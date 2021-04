Promis unter Palmen 2021 am 19.4.21: Willi Herren im Porträt

Bei "Promis unter Palmen" 2021 versuchen etliche Kandidaten das Preisgeld zu ergattern - auch Willi Herren. Hier lesen Sie das Porträt.

" Promis unter Palmen" 2021 ist im TV bei Sat.1 zu sehen. Mit dabei ist auch Willi Herren. Der 45-Jährige spielte fünfzehn Jahre lang in der ARD-Soap "Lindenstraße" mit. Hier in unserem Porträt erfahren Sie mehr über den Kandidaten.

"Promis unter Palmen" 2021: Willi Herren wurde mit der Lindenstraße bekannt

Hier ein kurzer Steckbrief von Willi Herren:

Geburstag: 17. Juni 1975

Geburtsort: Köln

Sternzeichen: Zwilling

Größe: 1,80 m

Kinder: Alessia und Stefano

Wilhelm "Willi" Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren. Von 1992 bis 2007 war er als Schauspieler in 170 Folgen der ARD-Serie "Lindenstraße" zu sehen. Außerdem spielte er in diversen Gastrollen in verschiedenen Film- und Serienproduktionen mit. Darüber hinaus nimmt Herren immer mal wieder an Reality-TV-Formaten teil. So war er in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" und gemeinsam mit seiner Frau Jasmin in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Neben seiner Karriere als Schauspieler machte er sich in Deutschland und Mallorca auch als Schlagersänger einen Namen.

Porträt: Willi Herren ist auch bei "Promis unter Palmen" 2021 dabei

Seine Frau Jasmin Jennewein ist ebenfalls eine Schlagersängerin auf Mallorca. Die beiden haben 2018 geheiratet. Bei seiner Teilnahme an "Kampf der Realitystars" erzählte Willi Herren wie schwer die Beziehung der beiden unter dem "Sommerhaus der Stars" 2019 gelitten habe. Aufgrund des großen Drucks der Öffentlichkeit mussten die beiden sich wohl vorerst eine Auszeit nehmen, um schließlich doch wieder zueinander zu finden, wie er in einem Interview mit Bunte erzählt. Bei "Temptation Island – V.I.P." 2020 stellten die beiden ihre Beziehung erneut auf die Probe.

Willi Herren hat zwei gemeinsame Kinder aus seiner ersten Ehe mit Mirella Fazzi. In der Sendung "Die Herrens, Willis wilde Welt" bei RTL 2 ließen sie die Zuschauer an ihrem Familienleben teilhaben.

Willi Herren hat bereits drei Alben auf den Markt gebracht: Greatest Hits (2009), Meine Besten (2010) und Lobet den Herren (2011). Seit 2004 veröffentlichte er außerdem etliche Singles. Seinen neusten Song "Fiesta Mexikana" nahm er 2020 mit Eddy Goméz auf. Dreimal hat der Schlagerstar den Ballermann-Award gewonnen und zwar in den Jahren 2011, 2013 und 2018.

Am 1. März 2020 gab es außerdem ein Wiedersehen mit Willi Herren in der Lindenstraße: Sein Charakter Oliver "Olli" Klatt war in Folge 1754 als Geist zu sehen.

