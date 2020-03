vor 18 Min.

"Promis unter Palmen", Folge 1: Die Promis werden heute zu Dinos

Hier in der Vorschau lesen Sie alles Wichtige zu "Promis unter Palmen" 2020. Heute am 25.03 läuft Folge 1 der Sat.1 Show.

Heute startet " Promis unter Palmen" mit Folge 1. Über 60 Kameras beobachten die Teilnehmer. Heute warten unter anderem zwei Challenges auf die Kandidaten: Ein Kapitänspiel und ein Teamspiel. Alle wichtigen Infos zur ersten Folge, heute am 25.3.20, lesen Sie hier.

"Promis unter Palmen" heute am 25.03.2020: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Promis unter Palmen" 2020 läuft am Mittwoch, 25.03.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Zwei Spiele warten heute auf die Promis. Im Kapitänspiel "Dino, rette die Eier!", müssen Frauen und Männer gegeneinander in Dinosaurier-Kostümen antreten. Durch das erste Spiel werden die ersten Kapitäne ermittelt. Das Teamspiel heißt heute "Ab ins Körbchen!". Jeweils fünf Promis treten in einem Team an - hier ist auf jeden Fall Teamgeist gefragt. Doch vor allem Desiree Nick ist schon am Lästern und hat zu jedem ihrer Mitbewohner einen Spruch parat.

Unter anderem treffen heute auch das Ex-"Promi Big Brother"-Traumpaar Janine Pink und Tobias Wegener, erstmals seit der Trennung aufeinander. Janine Pink sieht das ziemlich gelassen. Tobi Wegener meint jedoch: "Am liebsten würde ich wieder nach Hause!".

