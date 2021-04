Promis unter Palmen: Kandidaten 2021 - Die Teilnehmer gestern am 19.4.21

"Promis unter Palmen" läuft aktuell mit neuen Folgen und Kandidaten auf Sat.1. Alle Infos über die Teilnehmer in diesem Jahr erhalten Sie hier im Überblick.

Kandidaten bei " Promis unter Palmen" 2021: Die Show ist aktuell mit Staffel 2 im TV zu sehen. Zwölf mehr oder minder bekannte Promis kämpfen auch 2021 vor der traumhaften Kulisse Thailands um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wer ist in diesem Jahr dabei? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer vor.

Teilnehmer bei "Promis unter Palmen": Kandidaten 2021

Giulia Siegel

Giulia Siegel ist die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel und ist selbst in der Musikbranche als DJane tätig. Außerdem modelte die 46-Jährige für hochkarätige Labels wie Armani und Escada. Derzeit ist Giulia Siegel allerdings vermehrt in Reality-Formaten zu sehen: So war sie 2017 bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und 2020 beim "Promi Boxen" sowie "Temptation Island V.I.P." zu sehen.

Hier lesen Sie mehr: Giulia Siegel im Porträt.

Giulia Siegel Foto: Silas Stein (dpa)

Melanie Müller

Melanie Müller startete ihre TV-Karriere im Reality-TV: Als Kandidatin bei " Der Bachelor" machte sie durch ihre freizügigen Outfits und ihr loses Mundwerk von sich reden. Neben ihrer Teilnahme an weiteren Formaten ist die Blondine als Party-Sängerin auf Mallorca erfolgreich.

Hier lesen Sie mehr: Melanie Müller im Porträt.

Melanie Müller Foto: Ursula Düren, dpa (Archivbild)

Willi Herren

Willi Herren trat erstmals in seiner Rolle als "Olli Klatt" bei der Lindenstraße in Erscheinung. Neben kleineren Schauspielrollen ist Willi Herren im Musikgeschäft als Schlager- und Partysänger tätig. Außerdem belegte er 2004 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den dritten Platz und war bei "Promi Big Brother" und "Kampf der Realitystars" zu sehen. Nun gehört Willi Herren zu den Kandidaten von "Promis unter Palmen".

Hier lesen Sie mehr: Willi Herren im Porträt.

Willi Herren Foto: dpa (Archivbild)

Chris Töpperwien

Chris Töpperwien wurde als Currywurst-König in Amerika berühmt. Das Format "Goodbye Deutschland" begleitete den heute 46-Jährigen bei seiner Auswanderung und dem Aufbau seiner Gastronomie-Kette. Auch er verfügt bereits über reichlich Reality-TV-Erfahrung: Neben seiner Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " war der Gastronom kürzlich bei "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?" zu sehen.

Hier lesen Sie mehr: Chris Töpperwien im Porträt.

Elena Miras

Elena Miras ist im deutschen Reality-TV zu Hause. " Love Island", "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" "Prominent & Obdachlos","Promi Ninja Warrior Germany" - es gibt gefühlt kaum ein Format, in dem die 28-Jährige noch nicht zu sehen war. Mit ihrem Ex-Partner Mike Heiter, den sie bei "Love Island" kennenlernte, hat die gebürtige Schweizerin eine Tochter.

Hier lesen Sie mehr: Elena Miras im Porträt.

Katy Bähm

Katy Bähm wurde als Teilnehmerin der Casting Show "Queen of Drags" bekannt, wo sie den sechsten Platz belegte. Neben ihrer Teilnahme an zahlreichen weiteren Reality-Formaten ist die 27-Jährige als DJane tätig und vertreibt ihr eigenes Parfüm sowie ihre Perrückenkollektion.

Hier lesen Sie mehr: Katy Bähm im Porträt.

Katy Bähm Foto: Sat.1 Willi Weber

Emmy Russ

Emmy Russ brach im Alter von 15 Jahren die Schule ab und verfolgte ihre Karriere als YouTube-Star. Dem breiten Publikum wurde die heute 21-Jährige in ihrer Rolle als "Nina" bei "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" bekannt. Außerdem trat auch sie bereits in mehreren Reality-Formaten auf und sorgte durch den offenen Umgang mit Sexualität für Empörung.

Hier lesen Sie mehr: Emmy Russ im Porträt.

Emmy Russ Foto: dpa, (Archivbild)

Henrik Stoltenberg

Henrik Stoltenberg ist der Enkel des bereits verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg und wurde durch seine Teilnahme bei "Love Island" im vergangenen Jahr bekannt. Nun ist er einer der Teilnehmer von "Promis unter Palmen" 2021. Der 23-Jährige arbeitet aktuell als Personaltrainer und Ernährungsberater. Außerdem studiert und lebt er derzeit in Köln.

Mehr lesen Sie hier: Henrik Stoltenberg im Porträt.

Kate Merlan

Kate Merlan arbeitete vor ihrer Karriere im TV als Abteilungsleiterin eines Modegeschäfts. Bekanntheit erlangte sie durch die Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie "Achtung Kontrolle", "Take Me Out", "mieten, kaufen, wohnen" oder "Shopping Queen". Ihre Beziehungen zu Nino de Angelo und Benjamin Boyce sorgten zudem für einen verstärkten Medienrummel um die 34-Jährige.

Hier lesen Sie mehr: Kate Merlan im Porträt.

Calvin Kleinen

Trat erstmals 2019 bei "Temptation Island" in Erscheinung. Den Treuetest, dem sich er und seine damalige Freundin Pia unterziehen wollten, hielt er allerdings nicht stand. Als er ein Jahr später bei "Temptation Island V.I.P." mit seiner neuen Partnerin, der damaligen Verführerin Roxy, noch einmal am Format teilnahm, schaffte er es erneut nicht, ihr treu zu bleiben.

Mehr lesen Sie hier: Calvin Kleinen im Porträt.

"Promis unter Palmen" 2021: Wer ist raus?

Patricia Blanco

Patricia Blanco ist die Tochter des erfolgreichen Schlagersängers Roberto Blanco. Ihre extreme optische Veränderung, die sie im Jahr 2015 durch mehrere Schönheitsoperationen und einen Magenbypass erreichte, steigerte das mediale Interesse an der 50-Jährigen. Von da an war sie meist in Reality-Formaten wie "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" oder "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" zu sehen.

Hier lesen Sie mehr: Patricia Blanco im Porträt.

Patricia Blanco Foto: dpa (Archivbild)

Prinz Marcus von Anhalt

Prinz Marcus von Anhalt nahm bereits an zahlreichen Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?" teil. Nun mischt er bei "Promis unter Palmen" mit.

Hier lesen Sie mehr: Prinz Marcus von Anhalt im Porträt.

Marcus Prinz von Anhalt Foto: dpa (Archivbild)

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.