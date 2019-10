vor 37 Min.

Proteste bei Rückkehr von Ex-AfD-Chef Lucke an Uni Hamburg

200 Studenten demonstrierten gegen die Rückkehr von AfD-Gründer Bernd Lucke an die Uni Hamburg. Dort lehrt der Ex-AfD-Chef nun wieder Wirtschaftswissenschaften.

AfD-Gründer und Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke ist zum Start des Wintersemesters an die Uni Hamburg zurückgekehrt. Dort lehrt der 57-Jährige nun wieder als Professor. Im Mai war Lucke nicht wieder ins Europaparlalment gewählt worden. Lucke habe mit "seiner bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zur menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet", sagte der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), Karim Kuropka, als bekannt wurde, dass Luke wieder als Professor an der Uni Hamburg arbeiten soll. "So ein Mensch gehört an keine Universität."

Rückkehr Luckes an Uni Hamburg: Ex-AfD-Chef war lediglich beurlaubt

Dementsprechend wurde die erste Vorlesung Luckes zum Start des Semesters von Demonstrationen begleitet. Einem Bericht des NDR zufolge wollte Lucke über das Thema Makroökonomik sprechen, kam wegen des Tumults, für den 200 Studenten sorgten, aber nicht dazu. Auch Mitglieder der Gruppe "Omas gegen Rechts" waren mit einem Banner vor Ort. Die Studentvereinigung AStA hatte zu Demonstrationen vor dem Hauptgebäude aufgerufen. Dem Bericht zufolge widersprach Lucke den Vorwürfen und hatte den Studenten ein Gespräch angeboten.

Bei Bekanntgabe der Rückkehr hatte die Universität dies nicht bewertet - und verwies darauf, dies gar nicht zu dürfen. "Das Präsidium darf und möchte sich nicht zu seiner politischen Vergangenheit oder zu seinem Dienstverhältnis äußern", sagte die Sprecherin. Genau genommen habe Lucke seine Professur auch nie verlassen und kehre daher in diesem Sinne auch nicht zurück. "Er war lediglich beurlaubt, wozu die Universität verpflichtet ist."

AfD: Lucke gehörte zu Gründern der AfD

Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. 2015 verließ er die Partei im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung und prangerte in der Folgezeit fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen an (mehr dazu ). Seine Versuche, mit der von ihm gegründeten Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA), die sich später in Liberal-Konservative Reformer (LKR) umbenannte, politisch Fuß zu fassen, scheiterten. Bei der Europawahl Ende Mai kam die LKR mit Spitzenkandidat Lucke nur auf 0,1 Prozent der Stimmen. (AZ/mit dpa)

