Prozess um Paketbomben: Angeklagter aus Ulm attackiert die Justiz

„Ich bin nicht die von Ihnen gesuchte Person“, sagt der Angeklagte (Mitte, neben seinen Anwälten) zum Prozessauftakt in Heidelberg.

Plus Ein Rentner aus Ulm soll Paketbomben an Lebensmittelfirmen geschickt haben. Er bestreitet das. Dafür erzählt ein Opfer, wie es unter den Folgen der Tat leidet.

Von Alexander Albrecht

Natürlich steht keinem Angeklagten seine mutmaßliche Straftat auf der Stirn geschrieben – auch ihm nicht. Dass der Mann von kleinem Wuchs und dem spärlichen, grauen Haupthaar sein Gesicht hinter einem Aktendeckel versteckt, hat mit dem großen Medieninteresse am Mittwochvormittag im Heidelberger Landgericht zu tun. Alle Augen richten sich auf den Rentner aus Ulm, der Paketbomben an drei Lebensmittelfirmen geschickt haben soll. Die große Frage in dem Prozess ist: Reichen die Indizien für eine Verurteilung aus – oder ist er womöglich unschuldig?

