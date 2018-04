vor 36 Min.

Prozess in der Türkei: Darf Mesale Tolu mit ihrem Sohn heimkehren?

Mesale Tolu und ihr Sohn sitzen in der Türkei fest. Heute wird der Prozess gegen die deutsche Journalistin fortgesetzt. Darf sie bald das Land verlassen?

Der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu geht weiter. Sie selbst hofft, dass ihre Ausreise genehmigt wird. Vor sieben Monaten war sie aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden.

Mesale Tolu wird in der Türkei Terrorpropaganda vorgeworfen

Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu, ihrem mitangeklagten Ehemann Suat Corlu und 25 weiteren Beschuldigten Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Die Angeklagten weisen das zurück. Im Dezember war Tolu nach massivem Druck der Bundesregierung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Gericht verhängte aber eine Ausreisesperre; Tolu muss sich jede Woche bei der Polizei melden. Auch ihr Ehemann darf nicht ausreisen.

Sollte die Ausreisesperre aufgehoben werden, will Tolu zurückkehren, vor allem um ihres Kindes willen. „Ich will, dass mein Sohn in Deutschland aufwächst, eine deutsche Erziehung bekommt, die deutsche Sprache lernt und ein soziales Umfeld in Deutschland hat – so wie ich auch“, sagt sie. Der Kindergartenplatz in der Heimat bleibt deshalb für Serkan reserviert.

Reporter ohne Grenzen (ROG) forderte die türkische Justiz auf, "das Ausreiseverbot gegen Tolu aufzuheben und die konstruierten Vorwürfe gegen die Journalistin endlich fallenzulassen". ROG-Geschäftsführer Christian Mihr sagte: "Solange Tolu das Land nicht verlassen darf, bleibt sie eine politische Geisel der türkischen Regierung."

Was die türkische Justiz Mesale Tolu vorwirft 1 / 6 Zurück Vorwärts Festnahme : Am 30. April 2017 nehmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, Anfang Mai kommt sie in Untersuchungshaft – ohne die juristische Begründung dafür zu kennen. Ihr Ehemann ist bereits am 5. April inhaftiert worden. Sie wird in das Frauengefängnis in Istanbul gebracht. Ihr Mann Suat Corlu sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, 70 Kilometer westlich von Istanbul, ein.

Anklage : Mitte Juli erhebt die Istanbuler Staatsanwaltschaft Anklage gegen Tolu, die für die kleine linke Nachrichtenagentur Etha gearbeitet hat. Erst Monate später wird öffentlich, dass die deutsche Journalistin wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der verbotenen linksextremen Partei MLKP vor Gericht steht.

Die Staatsanwaltschaft wirft Mesale Tolu vor, an vier Veranstaltungen teilgenommen zu haben, bei denen Propaganda für die MLKP betrieben worden sei. Darüber hinaus soll sie an Gedenkkundgebungen für Kämpfer aus den Reihen einer syrischen Unterorganisation der kurdischen Terrorgruppe PKK teilgenommen haben.

Prozess : Am 11. Oktober 2017 beginnt der Prozess gegen Mesale Tolu, elf Männer und zwei weitere Frauen. Für die 33-Jährige fordert die Anklage 15 Jahre Haft. Tolu weist die Vorwürfe deutlich zurück. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan habe es auf die Pressefreiheit abgesehen, sagt sie und fordert ihre Freilassung und ihren Freispruch. Am 18. Dezember 2017 wird der Prozess fortgesetzt, Tolu wird unter Auflagen freigelassen.

Pressefreiheit : Zum türkischen „Tag der arbeitenden Journalisten“ im Januar feierte Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Land als Vorreiter der Pressefreiheit. „In Sachen Pressefreiheit, neueste Kommunikationstechnologien, soziale Medien und Internetjournalismus ist die Türkei heute eines der führenden Länder der Welt.“

Eine weltoffene Gesellschaft sei nur mit „freien, transparenten und gerechten Medienorganisationen“ möglich. Worte, die wie Hohn klingen mit Blick auf die Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“. In der belegt die Türkei Platz 155 von 180 erfassten Ländern. Unter anderem, weil nach unterschiedlichen Angaben von Nichtregierungsorganisationen zwischen 39 und 151 Journalisten in türkischen Gefängnissen sitzen – darunter der deutsch-türkische Welt-Korrespondent Deniz Yücel.

Mesale Tolu: Urteil wird nicht erwartet

Ein Urteil des Gerichts in Istanbul in dem Verfahren wegen Terrorvorwürfen wird noch nicht erwartet. Am Mittwochabend hatte ein türkisches Gericht mehrjährige Haftstrafen gegen führende Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet verhängt. Das Gericht in Silivri bei Istanbul verurteilte den Chefredakteur Murat Sabuncu und den Investigativjournalisten Ahmet Sik am Mittwochabend zu je siebeneinhalb Jahren. Der Herausgeber Akin Atalay erhielt acht Jahre, einen Monat und 15 Tage Gefängnis. Trotzdem verfügte das Gericht die Entlassung Atalays aus der Untersuchungshaft. Er war der letzte "Cumhuriyet"-Mitarbeiter, der noch inhaftiert war. (AZ)

