Prozess um Missbrauch von Lügde: Das Grauen auf dem Campingplatz

Die Angeklagten Heiko V., Mario S. und Andreas V. sitzen im Saal des Landgerichtes auf der Anklagebank, in der Mitte Anwalt Jürgen Bogner.

34 Mädchen und Jungen wurden in Lügde immer wieder gequält. Nun hat der Prozess begonnen. Am Ende des ersten Tages stand zumindest eine gute Nachricht.

Von Erol Kamisli und Janet König

Elfriede Meisenborn sitzt in der Bäckerei direkt gegenüber des Landgerichts, trinkt einen Milchkaffee und beobachtet das Gedränge von Journalisten, die ins Justizgebäude wollen. Nebenan an der Gerichtsstraße diskutieren Polizeibeamte mit den Fahrern der Fernseh-Übertragungswagen, weil die Fahrzeuge Rad- und Gehwege versperren. „Es ist gut, dass so viele Medien hier sind“, sagt die Rentnerin aus Detmold, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen mit etwa 75000 Einwohnern. „Denn die ganze Republik soll erfahren, dass Kinderschänder vor Gericht landen. Sie müssen über den Horror berichten.“

Sie wird sich den Gang in den Besucherbereich des Gerichtssaals ersparen. „Ich werde so schnell wütend und die Plätze sind bestimmt auch schon vergeben“, sagt die 79-Jährige noch. Recht hat sie. Kein Platz im Saal 165 ist mehr frei, als die Vorsitzende Richterin Anke Grudda pünktlich um neun die Verhandlung eröffnet.

Ein Polizeiauto steht vor dem versiegelten Campingwagen des mutmaßlichen Täters von Lügde. Bild: Guido Kirchner, dpa (Archiv)

Die Angeklagten sollen mindestens 462 Mal Kinder missbraucht haben

Sie haben sich seit sieben Monaten nicht gesehen, Andreas V., 56, und Mario S., 34. Bei ihrer ersten Begegnung nun schenken sie sich keinen Blick. Dabei gelten die beiden arbeitslosen Männer als befreundet. Eine Freundschaft, die sie genutzt haben, so lautet der Vorwurf, um auf dem Campingplatz in Lügde-Elbrinxen mindestens 462 Mal 34 Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren zu missbrauchen.

Wenn dieser Prozessauftakt, bei dem so viele abscheuliche Details verlesen werden, einen guten Moment hat, dann diesen: Zur Überraschung und Erleichterung vieler Prozessbeobachter legen beide Hauptangeklagten Geständnisse ab und räumen die ihnen vorgeworfenen Taten weitestgehend ein. „Mein Mandant gibt alle Fälle zu, wie angeklagt. Er wird aber keine Angaben zu Personen machen, keine Fragen beantworten und sich psychologisch begutachten lassen“, sagt Rechtsanwalt Johannes Salmen, der Andreas V. verteidigt.

Auch Rechtsanwalt Jürgen Bogner verliest für seinen Mandanten Mario S. ein umfassendes Geständnis. Der Mann aus Steinheim ist der einzige Angeklagte, der beim Betreten des Saals sein Gesicht gezeigt hat. Andreas V. und der dritte Angeklagte Heiko V. haben ihre Gesichter hinter Aktenordnern versteckt. Mario S. ist auch der einzige, der sich selbst zu seinen Taten äußert. „Ich schäme mich“, sagt er. „Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich das tun. Aber ich kann’s nicht.“ Er wisse nicht, wie er sich zu diesen furchtbaren Taten habe hinreißen können, das sei ihm erst in der U-Haft deutlich geworden. Auch er wolle eine Therapie machen.

Vom Verdacht bis zum Prozess: Chronologie im Fall Lügde 1 / 20 Zurück Vorwärts 28. Januar 2002: Unter diesem Datum steht in einer Liste der Polizei Lippe zu Sexualdelikten ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch eines achtjährigen Mädchens durch den heutigen Hauptbeschuldigten.

2008 : Der heutige Hauptverdächtige soll ein achtjähriges Mädchen auf dem Campingplatz missbraucht haben, wie die Ermittlungen ergaben.

August 2016: Hinweise eines Vaters an Polizei, Jugendamt und Kinderschutzbund. Die Polizei schaltet das Jugendamt ein, ermittelt aber nicht. Auch gibt es keinen Hinweis an die Staatsanwaltschaft.

November 2016: Hinweis aus dem Jobcenter Blomberg (NRW), dass Äußerungen des heutigen Hauptverdächtigen auf sexuellen Missbrauch hindeuten könnten. Die Polizei informiert das Jugendamt, ermittelt aber nicht.

Oktober 2018 : Hinweis auf sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz Lügde bei der Polizeibehörde im niedersächsischen Bad Pyrmont. Aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont stammt das Pflegekind. Die Polizei befragt es.

Dezember 2018: Festnahme des Hauptverdächtigen. Der heute 56-jährige Arbeitslose aus Lügde sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Januar 2019: Weitere Festnahmen. Ein Mann aus Steinheim bei Höxter soll am Missbrauch direkt beteiligt gewesen sein. Im Wechsel mit dem Hauptbeschuldigten soll er gefilmt und Kinder missbraucht haben. Ein Mann aus Stade in Niedersachsen soll Material bestellt und per Webcam-Übertragung Missbrauch beobachtet haben.

30. Januar 2019: Polizei Lippe und Staatsanwaltschaft gehen an die Öffentlichkeit und berichten in einer Pressekonferenz über den Missbrauch von zahlreichen Kindern im Alter zwischen vier und 13 Jahren.

31. Januar 2019: Die Staatsanwaltschaft Detmold leitet Strafverfahren gegen zwei Polizisten aus Lippe ein. Sie sollen Missbrauchshinweise zwar an Jugendämter weitergegeben, aber nicht ermittelt haben. Das Polizeipräsidium Bielefeld übernimmt wegen der Dimension des Falls auf Anweisung des NRW-Innenministeriums die weiteren Ermittlungen.

Februar 2019: Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Mitarbeiter der Jugendämtern in Lippe und Hameln und will klären, ob Hinweise missachtet wurden. Der Landkreis Hameln-Pyrmont stellt einen Mitarbeiter des Jugendamtes frei, der Akten manipuliert haben soll. Das Jugendamt des Kreises hatte den Hauptverdächtigen, der auf dem Campingplatz Lügde wohnte, als Pflegevater für das Mädchen eingesetzt.

22. Februar 2019: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) informiert die Öffentlichkeit über den Verlust eines Teils des Beweismaterials bei der Kreispolizei Lippe. Aus einem Raum des Kriminalkommissariats sind ein Alukoffer und eine Hülle mit 155 Datenträgern verschwunden. Ein Sonderermittler untersucht den Verlust. Zwei leitende Polizeibeamte des Kreises Lippe müssen in der Folgezeit ihren Platz räumen.

Ende Februar bis Anfang März 2019 : Erneut Durchsuchungen. Auf dem Campingplatz in Lüdge findet ein speziell ausgebildeter Suchhund weitere Datenträger. Auch zwei Wohnungen werden durchsucht.

19. März 2019: Der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont räumt massive Fehler des Jugendamtes Hameln im Jahr 2016 ein. Hinweise auf Pädophilie seien nur vermerkt worden und Konsequenzen ausgeblieben.

9. April 2019 : Der Besitzer des Campingplatzes lässt die Parzelle des Hauptbeschuldigten mit schwerem Gerät räumen. Dabei werden in der stark verschachtelten Behausung erneut Datenträger gefunden. Die Polizei begleitet den Abriss am freigegebenen Tatort nicht.

19. April 2019: Laut NRW-Innenministerium haben die Ermittler fünf Millionen Megabyte Daten gesichert. Dabei seien 30 000 Fotos und knapp 11 000 Filme mit Kinder- und Jugendpornografie gefunden worden.

17. Mai 2019: Zwei Anklagen sind zugestellt. Dem Hauptverdächtigen werden 293 Fälle vorgeworfen. Darunter sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie der Besitz von Kinderpornografie. Aufgeführt sind 22 minderjährige Opfer. Beim mutmaßlichen Komplizen aus Stade geht es um vier Fälle, bei denen er an Webcam-Übertragungen des Dauercampers teilgenommen haben soll.

29. Mai 2019 : Dritte Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zweiten Hauptverdächtigen aus Steinheim in 162 Fällen über 20 Jahre sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von 17 Kindern vor.

29. Mai 2019 : Die Anklage gegen den Hauptverdächtigen aus Lügde wird um fünf auf 298 Fälle erweitert. Ein weiteres Opfer wurde ermittelt.

17. Juni 2019: Das Amtsgericht Detmold bestätigt eine vierte Anklage rund um den Missbrauchsfall Lügde. Der Angeschuldigte sei zur Tatzeit noch Jugendlicher gewesen. Deshalb werden keine Details genannt.

19. Juni 2019: Knapp eine Woche vor Start des Prozesses am 27. Juni hat das Landgericht 27 Opfer als Nebenkläger zugelassen.

Der Vater eines Opfers verlässt den Gerichtssaal

Zuvor haben die Staatsanwältinnen Jacqueline Kleine-Flaßbeck und Helena Werpup unter Ausschluss der Öffentlichkeit gut eine Stunde lang abwechselnd vorgetragen, warum die beiden Hauptangeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 462 Fällen angeklagt sind. Zudem wurden bei beiden tausende Bild- und Videodateien gefunden, die sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zeigen. Kopfschüttelnd verlässt ein 32-jähriger Mann während der Anklageverlesung den Gerichtssaal. „Ich muss erst einmal kurz durchatmen“, sagt der Familienvater, dessen Tochter zu den mutmaßlichen Opfern von Andreas V. gehört. Er setzt sich auf die Bank vor dem Gerichtssaal und vergräbt sein Gesicht in beide Hände.

Windspiele hängen an der mittlerweile abgerissenen Campinghütte des mutmaßlichen Täters. Bild: Guido Kirchner, dpa (Archiv)

Gemeinsam mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin ist er nach Detmold gekommen, um dem Mann, der das Leben seiner „kleinen Prinzessin“ zerstört hat, noch einmal in die Augen zu blicken. „Ich dachte ich halte die Details aus, doch ich schaffe es einfach nicht“, sagt er. Die Opfer seien in jeder denkbaren Form vergewaltigt, zu abartigen Sexspielen – auch untereinander – gezwungen und mit Drohungen zum Schweigen gebracht worden, fügt er hinzu und blickt zur Decke.

Wie groß kann Grausamkeit sein? Wie klein Mitgefühl? Gab es Vorboten für eine derartige Katastrophe? Wer hat welchen Tatbeitrag geleistet? Antworten auf diese Fragen muss nun die Jugendschutzkammer unter Vorsitz von Richterin Anke Grudda geben.

Gleich zu Beginn des Prozesses hat sie klargestellt, wer Herrin des Verfahrens ist. Die angeklagten Taten seien „zweifelsohne abscheulich“, sagt Grudda. Das stehe außer Frage. „Die Anschuldigungen lassen niemanden unberührt“, so die Richterin. Erschreckend sei die hohe Zahl mutmaßlicher Opfer sowie der lange Zeitraum der Vorwürfe von mehr als 20 Jahren. Es gelte aber die Unschuldsvermutung, das Gericht werde unvoreingenommen und unparteiisch arbeiten.

Ein Bagger reist die Parzelle des mutmaßlichen Täters auf dem Campingplatz Eichwald ab. Bild: Guido Kirchner/Archivbild (dpa)

Ein dritter Angeklagter soll per Webcam bei den Taten zugesehen haben

Ein dritter Mann, Heiko V., 49, aus Stade in Niedersachsen ist angeklagt, weil er an einigen Webcam-Übertragungen teilgenommen haben soll. In seiner Wohnung wurden Zehntausende Kinderpornos gefunden. Er beteuert, dass er nur zugesehen, aber nie selbst Kinder angefasst habe. Sein Verteidiger Jann Popkes verliest ein schriftliches Geständnis. Darin soll Heiko V. alle Vorwürfe ausnahmslos eingeräumt haben, sagt Popkes hinterher.

Die Öffentlichkeit bleibt da ausgeschlossen, um die Intimsphäre von Heiko V. und auch die Privatsphäre der Opfer zu schützen. Noch an diesem Freitag soll eine Absprache zwischen Sachverständigen, Nebenklage und Gericht stattfinden. „Ich gehe davon aus, dass am dritten Verhandlungstag ein Urteil gegen meinen Mandaten gesprochen wird“, sagt Popkes. Damit sei die angedachte Abtrennung des Verfahrens möglicherweise vom Tisch.

Neben ihm als Verteidiger haben an diesem Tag 18 Anwälte Platz genommen, die rund 30 Nebenkläger vertreten, 53 Zeugen sind zugelassen. Der Prozess ist bislang auf zehn Verhandlungstage bis Ende August angesetzt. „Nach diesen Geständnissen bleibt vielen Opfern eine Aussage erspart“, sagt Rechtsanwalt Salmen. Andreas V. habe sich überzeugen lassen. Auf die Frage, warum er sich sich nicht entschuldigt habe, antwortet Salmen: „Solche Taten sind nicht zu entschuldigen.“

Der 32-Jährige, dessen Tochter zu den Opfern gehört, sagt dazu: „Es ist gut, dass die Kinder nicht aussagen müssen, aber eine Entschuldigung will ich nicht von diesem Monster, der viele Leben zerstört hat.“ Dann greift er nach der Hand seiner Ex-Freundin.

Am Freitag sollen Kinder aussagen

An diesem Freitag sollen die ersten Kinder aussagen. Allerdings nicht zu den Taten. Die Kammer wolle sich ein Bild von der Verfassung der Kinder machen, erklärt Verteidiger Jürgen Bogner. Einwände von den Opferanwälten gibt es nicht. „Ein Missbrauchsprozess, in dem es um so viele Kinder geht, aber keines zu Wort kommt, wäre auch komisch“, sagt Rechtsanwalt Roman von Alvensleben, der ein Opfer vertritt. Das Wichtigste sei, dass die Kinder keine detaillierten Aussagen über das „unvorstellbare Grauen machen müssten, das ihnen widerfahren ist. Die Teilnahme sei freiwillig, kein Kind müsse zum Termin erscheinen.

„Heute sind die Weichen für einen kurzen Prozess gelegt worden“, sagt wiederum Opferanwalt Christian Thüner. Am Ende des Tages sei „fast so etwas wie Erleichterung auf den Fluren des Landgerichts zu spüren gewesen“. Bis zum Urteil allerdings bleibe es noch ein langer Weg.

