vor 55 Min.

Prozessbeginn: Azubi soll Kleinkinder missbraucht haben Panorama

Sexueller Missbrauch von Kindern unter drei Jahren wird einem 21 Jahre alten Mann vorgeworfen, der heute in Stuttgart vor Gericht steht.

In einer privaten Kindertagesstätte in Schwieberdingen bei Ludwigsburg soll er sich zunächst als Praktikant, später als Azubi, an sieben Kindern vergangen und dies zum Teil auch gefilmt haben.

Die Opfer waren allesamt ein- bis dreijährige Kinder. Auf dem Computer des Mannes wurden Tausende Bilder und Videos gefunden. Der geständige Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Für das Verfahren hat das Landgericht Stuttgart zunächst fünf Verhandlungstage bis 9. Oktober angesetzt. Zu welchen Teilen die Öffentlichkeit zugelassen wird, steht laut einem Gerichtssprecher noch nicht fest. (Az: 4 KLs 42 Js 24903/18) (dpa)

