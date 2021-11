Tödliche Bootstour auf dem Gardasee: Emotionaler Prozessauftakt in Italien

Zwei Deutsche rasen in mit einem Motorboot über den Gardasee und rammen ein Holzboot, zwei Italiener sterben. In Brescia beginnt nun der aufsehenerregende Prozess.

Der Angeklagte steht in schwarzen Anzug und weißem Hemd am Rande des mit Holz getäfelten Gerichtssaals in Brescia. Der 52-jährige Münchner trägt einen dunklen Mund-Nasen-Schutz, seine Hände hat er vor dem Bauch gekreuzt. Auf den Fotos, die in der italienischen Presse zirkulieren, wirkt er zurückgenommen, unsicher, fast schüchtern. Aus jeder seiner Pore, aus Haltung und Kleidung strömt an diesem Tag tiefer Ernst. Ganz anders als am Tag des Unglücks, der als gedankenloser Sommertag am Gardasee begann.

Zwei Menschen starben bei Bootsunfall am Gardasee

Nun, vor Gericht in Italien, geht es um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung und um unterlassene Hilfeleistung. Der Angeklagte, der sich seit Wochen in der Nähe von Modena im Hausarrest befindet, soll am 19. Juni am Steuer des Motorboots seines ebenfalls angeklagten Freundes gestanden haben, das kurz vor Mitternacht auf Höhe der Gemeinde Portese ein auf dem See fahrendes Holzboot überfuhr. Das italienische Pärchen Greta Nedrotti (25) und ihr 37 Jahre alter Freund Umberto Garzarella wollten den Sternenhimmel beobachten und starben in Folge des Aufpralls. Eine Tragödie, verursacht aus Leichtsinn.

Nur der 52-Jährige Unternehmer aus München erschien vor Gericht, der Eigentümer des Motorbootes, kam nicht. Der erste Prozesstermin am Mittwoch ist bereits nach rund einer Stunde vorbei, es geht um technische Details wie die kommenden Verhandlungstermine. Und doch kommt es zu einer wichtigen Begegnung. Am Ende der Verhandlung geht der Angeklagte auf die Eltern von Greta Nedretti zu, die einen Strauß weißer Rosen in Erinnerung an ihre Tochter mitgebracht haben. Leise auf italienisch sagt er, was passiert sei, tue ihm von Herzen Leid. Er habe eine Seele. „Ich schlafe seit Monaten nicht“, zitierte den Unternehmer die Lokalzeitung Giornale di Brescia.

Angehörige empört über das Verhalten der beiden Deutschen

„Wir haben nichts mehr“, antwortet Nadia Nedrotti, die Mutter der 25-Jährigen, deren Leiche am 20. Juni in 100 Meter Tiefe gefunden wurde. Ihre Tochter ertrank nach dem Aufprall, hätte aber auch nicht mehr gerettet werden können, wie ein Gerichtsmediziner feststellte. Umberto hingegen starb sofort. Ein Fischer fand den Leichnam des Mannes am Tag darauf im Holzboot.

Dessen Vater Enzo Garzarella reagierte verhalten auf die Geste des Münchners. „Man kann Fehler machen“, sagte er, „aber dann so abhauen. Es ist eine Frage der Demut“, sagte er. In den Gerichtssaal sind auch Freunde des jungen Paares und andere Angehörige gekommen, Augenzeugen beschreiben die Stimmung als angespannt. „Haben Sie kein Gewissen?“, will einer der Zuschauer wissen. Ein anderer ruft: „Wo ist eigentlich Ihr Freund?“ Die Empörung über das rücksichtslose Verhalten der beiden deutschen Angeklagten ist auch fünf Monate nach dem Drama groß.

Männer waren betrunken und fahren nach Bootunfall weiter

Auf einer Überwachungskamera ist der Aufprall des Motorboots auf das beleuchtete Holzboot kurz vor Mitternacht zu sehen. Die beiden Männer sollen ein Fußballspiel gesehen und im Ort Salò zu Abend gegessen haben, bevor sie sich alkoholisiert auf den Rückweg machten. Sachverständigen zufolge waren die Münchner mit 20 Knoten (37 km/h), unterwegs, erlaubt wären fünf Knoten gewesen. Verbotenerweise fuhr das Motorboot vom Typ Riva Aquarama mit hellen Vorderlichtern, die die Sicht beeinträchtigen. Nach dem Unfall fuhren die beiden Männer weiter, als sei nichts gewesen. Bei den ersten Vernehmungen behaupteten sie, nichts von einem Aufprall bemerkt zu haben, vielleicht wären sie über ein Stück Treibholz gefahren.

Ihre Ankunft im Hafen von Salò nach Mitternacht zeichnete eine weitere Kamera auf. Zu sehen ist, wie einer der beiden Männer beim Anlegen sichtlich betrunken ins Wasser stürzt. Das Bild von rücksichtslosen Urlaubern, die am Gardasee auf Teufel komm raus ihren Spaß haben, setzte sich in Italien fest. Ein Entschuldigungs-Schreiben der beiden Männer bald nach der Tat kam bei den betroffenen Opfer-Familien verheerend an. Das improvisierte Dokument trug keine Unterschrift, auch die Namen der Opfer wurden nicht genannt.

Für Empörung hatte auch gesorgt, dass die beiden Angeklagten nach dem Unfall einfach zurück nach München reisten. Erst als im Juli ein internationalen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen wurde, stellte sich dieser in einer Nacht- und Nebelaktion am Brenner. Beiden Männern drohen fünf Jahre Haft. Bereits vor der Verhandlung hatten die Opferfamilien angekündigt, sich als Nebenkläger zurückzuziehen. Zuvor hatten sie sich mit der Versicherung der Deutschen auf eine Entschädigung geeinigt. Nach italienischen Medienberichten soll die Familie Garzarella 1,3 Millionen Euro bekommen. Familie Nedrotti wird angeblich mit rund 2,5 Millionen Euro entschädigt. „Das Geld bringt uns Greta nicht zurück“, sagte die Mutter.