Pünktlich zum Herbstanfang heute wird das Wetter unbeständig

Heute ist Herbstanfang 2019: Warum es einen kalendarischen und einen meteorologischen Herbstbeginn gibt, welche Früchte Saison haben und warum sich schon die Blätter färben.

Gestern hatte es deutlich über 30 Grad - und heute ist schon wieder Herbstanfang 2019. Zumindest für die Meteorologen, denn wegen der besseren Vergleichbarkeit von Statistiken teilen sie Jahreszeiten traditionell in ganze Monate ein. Der kalendarische Herbstanfang ist allerdings erst später. Wann? HUnd was hat es mit dem Altweibersommer auf sich? ier der Überblick.

Wann ist kalendarischer Herbstbeginn 2019?

Der Beginn der dritten Jahreszeit richtet sich nach dem Stand der Sonne. Astronomischer Herbstanfang ist, wenn die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn den Himmelsäquator von Norden nach Süden durchschreitet und dann genau senkrecht über dem Äquator steht. Man spricht dann auch von der Tagundnachtgleiche (oder Tag-und-Nacht-Gleiche) oder im Fachbegriff Äquinoktium. 2019 ist das exakt am 23. September um 9.50 Uhr.

Was bedeutet das für Tag und Nacht?

Tag und Nacht sind gleich lang, wie beim Frühlingsanfang. In der Folge werden die Tage bis zum Winteranfang auf der Nordhalbkugel der Erde kürzer, die Nächte werden länger. Auf der Südhalbkugel ist es umgekehrt.

Ist Herbstanfang immer am 23. September?

Nein, das kann um einen Tag hin- und her variieren. Das erklärt sich mit der leichten Differenz zwischen der Umlaufzeit der Erde um die Sonne und dem Kalender. Während der Kalender mit 365 Tagen rechnet, braucht die Erde für einen Sonnenumlauf 365 Tage, fünf Stunden und 49 Minuten. Dieser Unterschied von knapp sechs Stunden wird alle vier Jahre mit einem Schaltjahr ausgeglichen.

Warum gibt es überhaupt Jahreszeiten?

Die Jahreszeiten entstehen dadurch, dass die Drehachse der Erde zu ihrer Umlaufbahn (Ekliptik) um die Sonne leicht geneigt ist. Dieser Winkel von 23,5 Grad hat Auswirkungen auf die Höhe des Sonnenstandes über dem Horizont.

Warum spricht man zum Herbstanfang oft vom "Altweibersommer"?

Der Ursprung des Altweibersommers liegt weit zurück. Im Altdeutschen steht "weiben" für das Knüpfen von Spinnweben. An warmen Tagen im September kühlt es in den Nächten deutlich ab. Morgens sind dann die Spinnweben durch den Tau zu erkennen. Die Fäden glänzen in der Sonne wie lange, graue Haare.

Warum färben sich die Blätter im Herbst gelb, orange und rot?

Das wohl untrüglichste und zugleich schönste Zeichen des Herbsts sind die bunten Blätter. Sie färben sich gelb, orange und rot, bis sie letztlich von den Bäumen fallen. Jedes Blatt enthält den grünen Blattfarbstoff Chlorophyll. Werden die Tage und Nächte kälter, bauen Bäume das Chlorophyll langsam ab. Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleiben die Farbstoffe Carotinoide - es färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, das die Blätter rot werden lässt.

Herbstanfang 2019: Warum fallen die Blätter ab?

Hat der Baum das Chlorophyll komplett abgebaut, bildet sich zwischen Blatt und Ast eine Korkschicht, das das Blatt von der Versorgung abschneidet. Es bekommt also kein Wasser mehr und fällt ab.

Woher kommt das Wort Herbst?

Das deutsche Wort meint ursprünglich die Zeit der Ernte, in Süddeutschland auch die Weinlese und Obsternte. Im Herbst beginnen sich die Blätter der Bäume bunt zu färben, Hauptfest ist das Erntedankfest, in diesem Jahr am 2. Oktober.

Wie wird das Wetter zum meteorologischen Herbstanfang 2019?

Am Sonntag scheint in der Region oft nochmal die Sonne, es ist aber windig. Iim Laufe des Tages zieht sich der Himmel aber zu. Die Temperatur klettert laut DWD auf bis zu 32 Grad, im Westen und Nordwesten wird es nur noch 18 bis 24 Grad warm. In der Nacht sinken die Temperaturen laut DWD teils unter die 10-Grad-Marke, im Südosten gibt es weiterhin Blitz und Donner.

Am Montag ist es zunächst regnerisch, ansonsten wechselnd bewölkt und häufig trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 bis 23 Grad.

Am Dienstag wird es dann laut DWD oft sonnig und trocken. Es soll 19 bis 24 Grad warm werden, im Süden noch etwas kälter. (AZ)

