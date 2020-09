vor 40 Min.

"Pumpen": So wird der Wiener Tatort heute

Mit einem Fall aus Wien startet der Tatort heute in die neue Saison. Eisner und Fellner ermitteln nach einem Mord in der Fitness-Szene. Lohnt sich "Pumpen"? Die Tatort-Kritik.

" Pumpen " heißt der neue Tatort aus Wien , der heute am Sonntag (06.09.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Neben den Bahngleisen wird eine männliche Leiche gefunden. Die Identifizierung des Toten gestaltet sich nicht ganz einfach, führt aber alsbald in ein kleines Wiener Fitnessstudio, wo das Opfer zeitlebens häufig anzutreffen war. Es gibt mehrere Ungereimtheiten: Wie kann sich ein offiziell Arbeitsloser einen teuren Sportwagen leisten, und was hat es mit den unzähligen Mailadressen auf seinem Laptop auf sich?

Nachdem Selbstmord sehr rasch ausgeschlossen werden kann, suchen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Umfeld von Iovan Savic nach einem möglichen Mordmotiv. Was ist dran an der Beobachtung, dass im Schutz des Studios mit verbotenen Substanzen gehandelt wird? Steckt dieser Handel hinter der Tat, oder ist es doch ein ganz anderes Motiv, das zu dem Mord an Savic führte? Mit viel Akribie und Einsatz kommen Moritz und Bibi dann allerdings noch einem ganz anderen Verbrechen auf die Spur.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Pumpen" heute einzuschalten?

Mit "Pumpen" startet der "Tatort" stark aus der Sommerpause und in die neue Saison. Adele Neuhauser alias Bibi Fellner ist in großer Form, hat zumindest anfangs einen Liebhaber, huscht barbusig durchs Bild, ist cool, verletzlich, schnodderig, eifersüchtig und in größter Lebensgefahr

Der Fall selbst erzählt schnörkellos eine komplexe Geschichte. Regisseur Andreas Kopriva hat darauf verzichtet, auch nur eine schöne Seite von Wien zu zeigen. Völlig austauschbar spielt das Geschehen im Niemandsland der Industriegebiete, der Busbahnhöfe und Straßen-Unterführungen. Es geht vordergründig um Medikamentenmissbrauch im Fitness-Milieu. Doch der Kern der dichten und wendungsreichen Story dreht sich um eine zur Gewalt neigende "Balkan-Connection", die im großen Stil Sozialbetrug betreibt. Mancher wird das für ein übles Klischee halten, andere werden darin wahre Züge erkennen.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wiener Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Manfred Schimpf : Thomas Stipsits

: Oberst Rauter: Hubert Kramar

Markus Hangl : Laurence Rupp

: Laurence Rupp Rainer Kovacs: Anton Noori

Arni: Victor Krüger

Prof. Kreindl: Günter Franzmeier

Susi: Michaela Schausberger

Franz Heiss : Christoph Kail

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wien

