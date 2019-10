10:31 Uhr

Pur nimmt MTV Unplugged-Album live im Circus Krone auf - Vorverkauf startet

Seit fast 35 Jahren macht Pur Pop-Musik auf deutsch. Jetzt nimmt die Band ein MTV-Unplugged-Album im Circus Krone auf. Der Vorverkauf für die Tour startet in Kürze.

Pur sind für viele Deutsche ein Stück lebendiger deutscher Musikgeschichte. Die deutsche Band überzeugt ihre Fans vor allem mit gefühlvollen Pop-Songs.

Besonders erfolgreich waren die Musiker aus Bietigheim-Bissingen bei ihren MTV-Unplugged-Konzerten mit ihrer Ballade "Abenteuerland". Dieses Lied wurde zu einer wahren Hymne und wird bei Auftritten von den allermeisten Fans textsicher mitgesungen.

Das gleichnamige Album aus dem Jahr 1995 stand sieben Wochen lang auf Platz eins der Charts und war mit Abstand das erfolgreichste. Bis 2009 schaffte die Popband mit jedem ihrer Alben einen ersten Platz. Diese Zeit machte aus Pur eine der erfolgreichsten deutschen Musikgruppen. Dass die Fans bis heute treu sind und neue dazukommen, zeigen ausverkaufte Konzerte in den größten Arenen Deutschlands.

Nun schlagen Pur noch einmal ein neues Kapitel ihrer Bandgeschichte auf: Sie werden in den Kreis der Musiker aufsteigen, die ihre besten Songs bei einem MTV-Unplugged-Konzert in einer ganz neuen Akustikversion präsentieren dürfen. Eingespielt wird das neue Album am 24. und 25. Juli 2020 im Circus Krone in München.

Ab dem Winter 2020 steht für Pur dann eine große Deutschland-Tour an. Dabei macht die Band auch in Nürnberg (15.12.2020) und in Stuttgart (20.12.2020) Halt.

Das sind die Termine für die MTV-Unplugged-Tour von Pur:

27.11.2020, Oldenburg - EWE Arena

- 28.11.2020, Kiel - Sparkassen-Arena

01.12.2020, Hannover - TUI-Arena

- 02.12.2020, Magdeburg - GETEC-Arena

- GETEC-Arena 04.12.2020, Berlin - Mercedes-Benz-Arena

- Mercedes-Benz-Arena 05.12.2020, Frankfurt - Jahrhunderthalle

- Jahrhunderthalle 09.12.2020, Köln - Lanxess-Arena

- 12.12.2020, Dortmund - Westfalenhalle

- Westfalenhalle 15.12.2020, Nürnberg - Arena-Nürnberg

- Arena-Nürnberg 16.12.2020, Trier - Arena

- Arena 19.12.2020, Mannheim - SAP-Arena

- 20.12.2020, Stuttgart - Schleyerhalle

„Wir freuen uns, unsere PUR-Musik unter ganz besonderen Vorzeichen mit spannenden musikalischen Gästen in einem Zirkuszelt ganz neu zu erleben", sagt Pur-Urgestein Hartmut Engler über die zwei exklusiven Live-Auftritte.

Vorverkauf für MTV-Unplugged-Konzerte von Pur beginnt in Kürze

Freuen kann sich das Publikum dann auf akustische Neuauflagen, bei denen jeder einzelne Augenblick in der Manage eingefangen wird – ganz nach den Prinzipien des MTV Unpluggeds. Damit reihen sich PUR mit Größen wie Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Die Ärzte, a-Ha und Samy Deluxe ein, die alle schon für das Erfolgsformat performt haben.

Der Vorverkauf für die beiden exklusiven Auftritte im Circus Krone sowie für die anderen Konzerte der Deutschland-Tour startet schon in Kürze.

Der Eventim Presale beginnt bereits am 30. Oktober 2019 um 10 Uhr und der bundesweite Vorverkaufsstart am 1. November 2019 ab 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (zian)

