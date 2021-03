08:59 Uhr

Quantico, Staffel 1 bis 3 auf Disney+: Start heute am 12.3.21, Handlung, Besetzung

"Quantico" geht heute bei Disney+ an den Start. Hier erfahren Sie alles über die die Handlung und die Schauspieler im Cast.

Mit "Quantico" nimmt Disney+ erneut eine erfolgreiche Serie in sein Programm auf. Seit 2015 wurde das Thriller-Drama bereits auf dem amerikanischen Sender ABC ausgestrahlt, ehe sie 2018 mit der letzten Folge von Staffel 3 endgültig endete.

Wann startet die Serie bei Disney+ genau? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler im Cast verkörpern die zentralen Figuren? Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um den Start von "Quantico" beim Streaming-Dienst.

Start: Ab wann sind Staffel 1 bis 3 von "Quantico" auf Disney+ zu sehen?

"Quantico" startet heute am Freitag, 12. März 2021, beim Streaming-Dienst Disney+. Von da an werden alle drei Staffel zum Abruf bereitstehen. Nach der erheblichen Erweiterung des Streaming-Angebots müssen Kunden allerdings auch eine Preiserhöhung in Kauf nehmen: Während das Abonnement bislang nur 6,99 Euro monatlich, bzw. 69,99 Euro jährlich kostete, werden künftig 8,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro im Jahr für die Nutzer fällig.

Disney+ zielt neuerdings auch auf erwachsene Kunden ab, weshalb die Erweiterung vermehrt Produktionen von ABC, 20th Century Studios oder Searchlight beinhaltet.

Handlung: Worum geht es in der Serie "Quantico"?

Zu Beginn der Serie stehen sieben FBI-Anwärter im Fokus, die rekrutiert wurden, um nach einem 20-wöchigen Trainingsprogramm als Agenten eingesetzt zu werden. Unter den jungen Rekruten sticht besonders eine Kandidatin hervor: Alex Parrish. Sie überzeugt durch exzellente Ergebnisse in verschiedenen Prüfungen, doch schnell wandelt sich die anfängliche Begeisterung über die FBI-Anwärterin in Misstrauen.

Sie wird verdächtigt, für einen Terroranschlag verantwortlich zu sein, weshalb sie sich entschließt, aus dem Trainingscamp in Quantico zu flüchten. Durch ihre Flucht wird Alex schließlich zur meistgesuchten Person des Landes, einzig ihr ehemaliger Kollege Ryan glaubt an ihre Unschuld.

Auf ihrer Flucht versucht Alex, die Wahrheit aufzudecken und sich selbst zu entlasten. Dabei stößt sie jedoch auf ein düsteres Familiengeheimnis, das ihren Vater mit dem FBI verbindet.

Insgesamt beinhalten die drei Staffeln von "Quantico" 57 Folgen, mit einer Länge von ca. 42 Minuten pro Episode.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Quantico"

Hier finden Sie die Schauspieler im Haupt-Cast der Serie "Quantico" im Überblick:

Priyanka Chopra als Alex Parrish

als Jake McLaughlin als Ryan Booth

Booth Aunjanue Ellis als Miranda Shaw

Yasmine Al Massri als Nimah/ Raina Amin

Johanna Braddy als Shelby Wyatt

Tate Ellington als Simon Asher

Graham Rogers als Caleb Haas

Josh Hopkins als FBI Special Agent Liam O'Connor

als Special Agent Liam O'Connor Anabelle Acosta als Natalie Vazquez

Blair Underwood als Owen Hall

als Owen Hall Russell Tovey als Harry Doyle

als Pearl Thusi als Dayana Mampasi

Marlee Matlin als Jocelyn Turner

