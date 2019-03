vor 2 Min.

Queen Elizabeth II.: Erster Instagram-Post mit 92 Jahren

In einem Londoner Museum sorgte Queen Elizabeth II. am Donnerstag für eine Überraschung: Die 92-Jährige veröffentlichte dort ihren ersten Instagram-Eintrag.

Queen Elizabeth ist mal wieder unter die (Royal-) Influencer gegangen: Nach ihrem ersten Tweet, hat die Königin von England ihren ersten eigenen Beitrag auf Instagram veröffentlicht. Das hat das britische Königshaus am Donnerstag mitgeteilt. Auf einem Instagram-Video des Königshauses war die 92-jährige Monarchin in einem orangefarbenen Kostüm im Londoner Science Museum zu sehen. Doch sie stattete dem Museum nicht nur einen Besuch ab, sondern nutzte die Kulisse für ihren ersten persönlichen Eintrag im sozialen Netzwerk Instagram, den sie auf einem Tablet-Computer tippte.

Erster Instagram-Eintrag der Queen: Was steht drin?

Königin Elizabeth II. schreibt in ihrem Eintrag über einen Brief, welchen sie in den Königlichen Archiven entdeckt hat. In diesem Schriftstück schreibt der Computer-Pionier Charles Babbage an ihren Ur-Urgroßvater, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, hieß es neben einem Foto des historischen Schriftstücks. Charles Babbage, ein englischer Mathematiker, Philosoph, Erfinder und Politischer Ökonom, berichtet dem Monarchen darin von seiner "Analytical Engine" (Analytischen Maschine) - einem Vorläufer des Computers. Der Brief ist auf das Jahr 1843 datiert.

"Heute hatte ich das Vergnügen, etwas über Initiativen zum Computer-Programmieren für Kinder zu erfahren, und es erscheint mir angebracht, dass ich diesen Instagram-Post im Science Museum veröffentliche, welches seit Langem für Technik und Innovation eintritt und die nächste Generation von Erfindern inspiriert hat", schreibt die englische Königin weiter.

Auch wenn es sich dabei nicht um ein offizielles Dokument der Königin handelt, hat sie ihren Eintrag mit "Elizabeth R." unterzeichnet. Der Buchstabe "R" steht dabei nicht für einen zweiten Vornamen, sondern für das lateinische "Regina", Königin. Bereits vor fünf Jahren, 2014, hatte die Monarchin ihren ersten persönlichen Tweet im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlicht und das ebenfalls im Science Museum London. Normalerweise informieren Sprecher des Königshauses in den sozialen Netzwerken über die Neuigkeiten und Termine der Royals. (dpa)

Ein Bildschirm zeigt den ersten Instagram-Post von Königin Elizabeth II. zusammen mit einem Brief von Computer-Pionier Charles Babbage an Prinz Albert aus dem Jahr 1843. Bild: Simon Dawson, dpa

