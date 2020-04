10:29 Uhr

"Queen Of The South", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Netflix veröffentlicht bald die 4. Staffel von "Queen Of The South". Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer, finden Sie hier

Ende Mai bringt Netflix Staffel 4 von "Queen Of The South" an den Start. Wir geben Ihnen alle Infos zur Serie: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Bald wird die 4. Staffel "Queen Of The South" auf Netflix zu sehen sein. Drogenboss Teresa Mendoza versucht, ihr Imperium zu erweitern. Alles zum Start, den Folgen und der Handlung, finden Sie hier. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick über die Schauspieler und den Trailer.

"Queen Of The South": Start Termin

Ab dem 29. Mai 2020 wird die 4. Staffel der Serie "Queen Of The South" auf Netflix zu finden sein. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Die Handlung der Serie "Queen Of The South"

Teresa Mendoza verliert ihren drogendealenden Freund in Mexiko bei seinen Geschäften. Nun ist das Drogenkartell jedoch hinter ihr her und sie muss flüchten. Sie sucht Schutz in den USA. Dort lernt sie die Kartellschefin Camila Vargas kennen und steigt selbst ins Drogengeschäft ein. Teresa lernt viel über das Geschäft und beschließt, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen und sich von Camila zu trennen.

In den neuen Folgen expandiert Teresa ihr Imperium Richtung Osten. Um "Königin des Südens" zu werden, versucht sie nun in New Orleans ihr Imperium weiter auszubauen. Sie nimmt es mit Big Easy auf und muss große Opfer für ihre Karriere als "Queen of the South" bringen. Dabei macht sie sich aber nicht nur neue Feinde sondern muss auch tiefgreifende Eintscheidungen treffen.

Die Folgen von "Queen Of The South"

Insgesamt wird die 4. Staffel 13 Folgen haben. Die deutschen Titel sind noch nicht bekannt. Hier sind vorerst die spanischen Titel der Episoden:

Bienvenidos a Nuevo Orleans Un Asunto de Familia Hospitalidad Sureña La Maldición Noche de las Chicas La Mujer en el Espejo Amores Perros Secretos y Mentiras Los Pecados de los Padres Lo Que Más Temes Mientras Dormías Diosa de la Guerra Vienen Por Ti

Besetzung im Cast von "Queen Of The South": Die Schauspieler

Hier bekommen Sie einen Überblick zu den Hauptrollen von "Queen Of The South":

Rolle Schauspieler Teresa Mendoza Alice Braga Camila Vargas Veronica Falcon James Valdez Peter Gadiot Don Epifanio Vargas Joaquim de Almeida

Der Trailer zu "Queen Of The South"

Ein offizieller deutscher Trailer zur Serie wurde bislang nicht veröffentlicht. Hier finden Sie die englische Version:

(mne)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen