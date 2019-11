vor 19 Min.

"Queen of Drags" 2019, News: Leona Lewis als Gast-Jurorin in Folge 3

Heute am 28.11.19 geht es bei "Queen of Drags" mit Folge 3 weiter. Gastjurorin ist diesmal Sängerin Leona Lewis. Alle News zur Show gibt's hier im Blog.

"Queen of Drags": Alle News zur Show

28. November: In Folge 3 am 28.11.19 ist Leona Lewis zu Gast

Das Motto der heutigen Folge 3 heißt "Fairytale". Die verbliebenen acht Kandidatinnen müssen sich bei "Queen of Drag" in Märchenfiguren verwandeln. Außerdem soll es zwischen zwei Kandidatinnen knistern - oder ist schon wieder Alles vorbei? Als Gast-Jurorin ist diesmal die Sängerin Leona Lewis dabei. Mehr zur Folge 3 lesen Sie in unserer Vorschau: "Queen of Drags" heute, Folge 3: Das Motto lautet "Fairytale"

21. November: In Folge 2 am 21.11.19 ist Amanda Lepore zu Gast

Sie ist der Superstar unter den Draqqueens: Amanda Lepore ist US-amerikanisches Model und Mode-Ikone zugleich. Gemeinsam mit den anderen Juroren nahm sie die Kandidatinnen von " Queen of Drags" in Folge 2 unter die Lupe. Diese mussten ein eigenes Outfit basteln - aus Müll. Was die Queens kreierten und wer die Show verlassen musste, lesen Sie in unsererm Nachbericht: "Queen of Drags", Folge 2: Amanda Lepore war Stargast am 21.11.19

14. November: Olivia Jones ist Gastjurorin der Folge 1

Es ist soweit: Am 14.11.19 läuft die erste Folge von "Queen of Drags". Mit dabei ist Olivia Jones, die als Gastjurorin die Performances der Kandidaten bewerten wird. Folge 1 steht unter dem Motto "The Art of Drag". Die Künstler haben die Aufgabe, sich in ihren Paraderollen zu inszenieren und dürfen sich dabei frei entfalten. Welche Teilnehmerin die Jury nicht überzeugen konnte und bereits nach Folge 1 die Show verlassen musste, lesen Sie hier: So startete "Queen of Drags" 2019 am 14.11.19 mit Folge 1

5. November: Die Drag-Queens stehen fest

Zehn Drag-Queens ziehen am 14.11.2019 in eine Luxus-Villa in Los Angeles und versuchen Woche für Woche die Jury von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Dabei zeigen die Kandidatinnen unterschiedliche Showeinlagen mit Lippensynchronisation, Tanz und Gesang. Doch wer sind die Drag-Queens in Staffel 1? Wir stellen sie Ihnen hier im Artikel genauer vor: "Queen of Drags" 2019: Kandidatinnen im Überblick.

10. Oktober: Das ist die Jury der Sendung

ProSieben konnte für "Queen of Drags" drei prominente Juroren gewinnen. Das ist die Jury:

Heidi Klum hat schon bei Germany’s Next Topmodel immer wieder mit Drags zusammengearbeitet und wollte eine eigene Show für sie.

hat schon bei immer wieder mit Drags zusammengearbeitet und wollte eine eigene Show für sie. Travestiekünstler Thomas Neuwirth ist durch seine Figur Conchita Wurst bekanntgeworden - vor allem durch den Sieg beim ESC 2014.

ist durch seine Figur Conchita Wurst bekanntgeworden - vor allem durch den Sieg beim 2014. Der 30-jährige Bill Kaulitz hatte mit seiner Band Tokio Hotel seinen Durchbruch, als er gerade mal 16 Jahre alt war. Nach eigenen Aussagen liebt er Drag-Kunst.

Ab Mitte November wird die Jury gemeinsam die Auftritte der Drags bewerten - und am Ende die "Queen of Drags" krönen.

4. Oktober 2019: Start-Termin von "Queen of Drags" steht fest

Am 14. November startet mit "Queen of Drags" eine neue Show auf ProSieben: Zehn Drags aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen dabei die Jury von sich überzeugen - mit ihrer Persönlichkeit, mit Tanz und mit Gesang. Sie ziehen für die Sendung in eine Luxus-Villa in Los Angeles und müssen jede Woche eine Varieté-Show präsentieren. Dafür stellt die Jury ihnen natürlich besondere Aufgaben.

Ab dem Start am 14. November laufen die Folgen immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. In diesem News-Blog finden Sie die Neuigkeiten rund um die Kandidaten und die einzelnen Folgen. (AZ)

