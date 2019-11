vor 21 Min.

"Queen of Drags" Folge 3 am 28.11.19 - heute mit dem Motto "Fairytale"

"Queen of Drags": Heute am 28.11.19 geht es in Folge 3 um das Motto "Fairytale", also Märchen. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zur heutigen Folge.

Heute am 28.11.19 steht bereits Folge 3 von " Queen of Drags" auf dem Programm. Auch heute wird wieder eine der Kandidatinnen die Show verlassen müssen. Darüber wer gehen muss entscheidet die prominente Jury bestehend aus Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Vergangene Woche haben sie die 35-jährige Samantha Gold nach Hause geschickt. Lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zu Folge 3.

"Queen of Drags" Folge 3 heute am 28.11.19 - das Motto lautet "Fairytale"

Die ersten zwei Mottos lauteten "The Art of Drag" und "Future Universe". Wie erwähnt, geht es in der dritten Folge um das Thema "Fairytale". Die acht Kandidatinnen sollen sich in eine Märchenfigur verwandeln.

Wie in jeder Runde müssen die Teilnehmerinnen am Ende ihre Kostüme auf einer Bühne präsentieren – und auch in dieser "Queen of Drags"-Folge kann man sich auf sehr ausgefallene Kleider und beeindruckende Performances freuen, wie eine kurze Vorschau bereits am vergangenen Donnerstag verraten hat.

Eine Kandidatin ist da schon als Pocahontas zu sehen. Eine andere trägt ein großes Krakenkostüm. Es wird getanzt und auf der Bühne wird es bunt zugehen.

Vorschau: "Queen of Drags" heute am 28.11.19: Knistert es in Folge 3?

Auch interessant wird sein, ob die Liebesbeziehung zwischen Aria Addams und Hayden Kryze weitergeht oder schon wieder Schluss ist. In der Vorschau jedenfalls nicht zu sehen. Dafür wird Gast-Jurorin Leona Lewis auftreten. Man darf also gespannt sein.

Für die Kandidatinnen geht es weiterhin um die Krone und dem damit verbunden Preisgeld von 100.000 Euro, der Kampagne mit der Kosmetik-Marke MAC sowie der Reise nach New York und das Cover auf der deutschen Cosmopolitan.

Die Folgen von „Queen of Drags“ werden jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. (AZ)

