"Queen of Drags": Sendetermine

"Queen of Drags" geht Mitte November bei ProSieben an den Start. An welchem Datum liegen die Sendetermine der neuen Casting-Show mit Heidi Kulm, Conchita Wurst und Bill Kaulitz?

Schillernde Persönlichkeiten, glamouröse Kostüme, faszinierende Verwandlungen und spektakuläre Shows: Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz suchen demnächst auf ProSieben die „ Queen of Drags“. Wir verraten Ihnen hier das Datum der einzelnen Sendetermine.

"Queen of Drags", Sendetermine: Wann geht es los auf ProSieben?

Die Casting-Show beginnt am 14. November 2019 und läuft dann jeden Donnerstag um 20.15 Uhr.

Sendetermine: Zu welcher Sendezeit läuft "Queen of Drags"?

Vorläufig stehen die folgenden Sendetermine fest:

Folge 1: Donnerstag, 14. November 2019, 20.15 Uhr (Stargast: Olivia Jones )

) Folge 2: Donnerstag, 21. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 28. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 05. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Sobald ProSieben weitere Sendetermine bekanntgibt, werden wir Sie hier informieren.

"Queen of Drags": Die Show erbt den Sendetermin eines echten Quotenbringers

Wenn allein der Sendetermin ein Vorzeichen ist, müsste "Queen of Drags" bei ProSieben eigentlich ein Renner werden: Keinen Geringeren nämlich als "The Voice of Germany" wird die neue Show auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend ablösen.

Der Sendetermin ist auch Heidi Klum schon seit Jahren durch "Germany's next Topmodel" bestens vertraut. In ihrer neuen Sendung ziehen zehn Drag-Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in eine Luxus-Villa in Los Angeles und inszenieren eine wöchentliche Varieté-Show, in der sie sich mit all ihren Facetten präsentieren können.

Jede Woche stellen Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz die Kandidaten vor eine neue Aufgabe und bewerten, wer das von vorgegebene Motto am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Stargast. So wird in der ersten Sendung mit Olivia Jones die wohl bekannteste Drag-Queen Deutschlands die Jury ergänzen.

"Wir schlüpfen in die kreative Welt der Drags, zeigen ihre unterschiedlichen Talente, erzählen ihre Geschichten und verwirklichen ihre Träume", so Klum über das Konzept der neuen Show, hinter der die Produktionsfirma Redseven Entertainment steht. (AZ)

