"Queen of Drags" - das Finale heute am 19.12.19 im Live-TV und Stream: Sendetermine, Übertragung, Jury

Das Finale von "Queen of Drags" heute am 19.12.19 live im TV und Stream: Sendetermine, Übertragung und Jury - lesen Sie hier alle Infos zu Folge 6 der Show.

Bei ProSieben läuft heute das Finale von "Queen of Drags" 2019 live im TV und Stream. Alle Infos rund um Jury, Sendetermine, Kandidaten und Übertragung von Folge 6 gibt es hier.

Nachdem Folge 5 am 12.12.19 den Kandidatinnen zu "Horror"-Einlagen abverlangte, steht das Finale von " Queen of Drags" 2019, das heute am 19.12.19 ab 20.15 Uhr läuft, unter dem Motto "Candyland". Bewertet wird die "Süße" der Performances neben den bekannten Juroren auch von Laganja Estranja, die in Folge 6 der beliebten ProSieben-Show als Gastjurorin fungiert. Welche Kandidatinnen sich heute um die Krone der "Queen of Drags" bewerben, lesen Sie in unserer Vorschau: "Queen of Drags" heute am 19.12.19 mit Folge 6: Diese Kandidatinnen stehen im Finale.

Alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten, Jury und Übertragung des Finals von "Queen of Drags" live im TV und Stream gibt es hier.

Finale von "Queen of Drags" 2019: Wann war der Start-Termin der Casting-Show auf ProSieben?

Die Casting-Show begann am 14. November 2019 und läuft aktuell jeden Donnerstag um 20.15 Uhr.

Sendetermine: Zu welcher Uhrzeit kommt das Finale von "Queen of Drags" am 19.12.19?

Vorläufig stehen die folgenden Sendetermine fest:

Folge 1: Donnerstag, 14. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 21. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 28. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 05. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 19. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Sobald ProSieben weitere Sendetermine bekanntgibt, werden wir Sie hier informieren.

Welche Kandidatinnen kämpfen heute um den Titel "Queen of Drags" 2019?

Hier ein Überblick der Kandidatinnen:

Aria Addams , 22, Wolfsburg

, 22, Katy Bähm, 27, Berlin

Yoncé Banks, 27, Paderborn

Candy Crash, 32, Berlin

Samantha Gold , 35, Hamburg

, 35, Hamburg Janisha Jones, 26, München

Hayden Kryze, 20, Bern

Catherrine Leclery, 48, Köln

Bambi Mercury , 32, Berlin

, 32, Vava Vilde , 30, Stuttgart

Mehr zu den Drag-Queens, erfahren Sie hier: "Queen of Drags" 2019: Kandidatinnen im Überblick.

Die Jury von "Queen of Drags": Conchita Wurst, Heidi Klum, Bill Kaulitz- und prominente Gast-Juroren

Heidi Klum

Die 46-Jährige gehört hierzulande zu den bekanntesten Promis. Sie wuchs in Bergisch Gladbach auf und begann ihre Karriere 1992 bei einem Model-Wettbewerb. Die damals 19-Jährige konnte sich gegen etwa 25.000 Konkurrentinnen durchsetzen und bekam einen Vertrag. Ein Jahr später zog sie in die USA. 1998 schaffte sie es auf die Titelseite von Sports Illustrated, was ihren Durchbruch bedeutete. Mittlerweile ist sie nicht nur als Model tätig, sondern ist in zahlreichen TV-Sendungen präsent - in Deutschland und den USA.

Bill Kaulitz

Der 30-Jährige wurde mit der Band Tokio Hotel sehr früh berühmt - die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz waren 16 Jahre alt, als der Erfolg der Single "Durch den Monsun" die jungen Künstler zu Stars machte. Nach einigen Soloprojekten - Bill hat unter anderem eine eigene Modemarke und einige Singles auf den Markt gebracht - fand die Band im Jahr 2017 wieder zusammen und kann seit diesem Jahr mit der Single "Melancholic Paradise" wieder gewohnte Erfolge feiern - nicht zuletzt dank der Medienpräsenz durch seine Schwägerin Heidi Klum. Sie und Bills Bruder Tom sind seit August 2019 verheiratet.

Conchita Wurst

Der Travestiekünstler mit bürgerlichem Namen Thomas Neuwirth hat 2014 mit der Kunstfigur Conchita Wurst den Eurovision Song Contest in Kopenhagen gewonnen. In einem riesigen, cremefarbenen Abendkleid sang er "Rise Like A Phoenix" und konnte das Publikum im Saal und die etwa 100 Millionen Zuschauer an den TV-Bildschirmen überzeugen: Er gewann für Österreich zum ersten Mal seit Udo Jürgens den ESC mit satten 52 Punkten Vorsprung.

Prominente Jury-Mitglieder als Gäste

In jeder Folge der Show auf ProSieben werden die Mitglieder der Stamm-Jury durch wechselnde prominente Gäste unterstützt. Beim Start am 14. November 2019 war dies Drag Queen Olivia Jones. Heute am 19.12.19 sitzt die US-Drag Queen Laganja Estranja in der Jury - und entscheidet im Finale mit.

Mehr Details bekommen Sie hier: Juroren von Queen of Drags.

Finale von "Queen of Drags" 2019: Übertragung heute im Live-TV und Stream im Internet

Neben der Live-Sendung im TV bei ProSieben ist "Queen of Drags" bei Joyn auch als Stream im Internet verfügbar. Auf dieser bislang kostenfreien Streaming-Plattform werden auch die übrigen Programme des Medien-Unternehmens ProSiebenSat.1 (darunter Sat.1, Kabel1 und Sixx) angeboten. (AZ)

Hier gibt es mehr Informationen: Übertragung von Queen of Drags live im TV und Stream.

