"Queen of Drags" heute am 12.12.19: "Horror" im Halbfinale

"Queen of Drags", Folge 5: Heute am 12.12.19 dreht sich im Halbfinale alles um das Motto "Horror". Gastjurorin ist La Toya Jackson. Hier die Vorschau.

Bei " Queen of Drags" wird es in Folge 5 heute am 12.12.19 heute Abend auf ProSieben gruselig: Die Drag Queens inszenieren zum Motto "Horror und Halloween" eine möglichst schaurige Varieté-Show. Jurorin Heidi Klum liebt Halloween und freut sich daher besonders über das Motto im Halbfinale.

Die ältere Schwester des King of Pop, Michael Jackson, wird heute Bill Kaulitz, Conchita Wurst und Heidi Klum als Gastjurorin unterstützen. Welche Drag Queens werden die prominente Jury im Halbfinale überzeugen? Wer muss kurz vor dem Finale die Koffer packen? Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

"Queen of Drags", Folge 5 heute am 12.12.19: Das Halbfinale macht auf Horror-Show

Im Trailer zur Folge 5 kann man sehen, wie Heidi Klum schaurig geschminkt die Kandidatinnen im Haus überrascht und ihnen vom Motto der heutigen Folge erzählt: "Horror und Halloween".

Ausschnitte aus der Show lassen andeuten, dass eine Kandidatin sich dafür entschieden hat, die Rocky Horror Picture Show auf der Bühne aufleben zu lassen. Eine andere zeigt sich mit Scherenhänden wie Freddy Krueger aus dem Film "Nightmare on the Elm Street".

Vorschau: "Queen of Drags": Kandidatinnen lesen vor der Sendung Hasskommentare vor

Vor der Sendung zeigt der Sender auf seinem Youtube-Kanal, welche Hass-Kommentare seit der ersten Folge von "Queen of Drags" eingegangen sind.

„Viel zu früh am Start die Sendung. Besser ab 23 Uhr wegen dem Kinder- und Jugendschutz.“ „Darf man sagen, dass man das ekelerregend findet oder wird man dann gleich verhaftet?“ „Das sind Perverse! Was hat das im TV verloren? Ekelhaft!!“ „Igitt, ich würde lieber erschossen werden, als mit so einem zu reden.“ In dem YouTube-Video lesen die Queens Aria Addams (22, Wolfsburg), Vava Vilde (30, Stuttgart) und Yoncé Banks (26, Paderborn) einen Teil der Hasskommentare vor.

Aria Addams: „Ich fasse mir manchmal einfach an den Kopf, wenn wirklich schlimme Kommentare kommen, die unter die Gürtellinie gehen.“ Yoncé Banks ergänzt: „Ich finde einfach, wir sollten toleranter sein. Jeder von uns ist gut so wie er ist. Die Perücke geht am Ende des Abends wieder ab und dann bin ich auch wieder ein Mann.“

Das Halbfinale von "Queen of Drags" ist ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. (AZ)

