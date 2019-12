vor 2 Min.

"Queen of Drags" heute am 19.12.19 in Folge 6: Drei Kandidatinnen im Finale

Die Jury von "Queen of Drags". Heute am 19.12.19 läuft das Finale der Show. Das Motto zum Abschluss: "Candyland". Alles zur Pro7-Show und den Kandidatinnen: hier in der Vorschau.

Finale bei "Queen of Drags": In Folge 6 heute am 19.12.19 kämpfen drei Kandidatinnen um den Sieg. Alle Infos zur Sendung unter dem Motto "Candyland" gibt es hier.

" Queen of Drags" 2019: Im Finale heute am 19.12.19 haben die drei verbliebenen Kandidatinnen die Aufgabe sich unter dem Motto "Candyland" von ihrer süßen Seite zu zeigen. Es verspricht also eine bunte Show zu werden, in der die Drag Queens noch einmal alles geben.

Auch im Finale erhält die Jury wieder prominente Unterstützung: Bill Kaulitz, Conchita Wurst und Heidi Klum begrüßen die US-amerikanische Drag Queen Laganja Estranja alias Jay Evan Jackson als Gast-Jurorin. Welche Kandidatinnen kämpfen heute im Finale heute um die Gunst des Studiopublikums und der Jury? Wer hat Chancen auf den Sieg? Alle Infos gibt es in der Vorschau zu "Queen of Drags".

Vorschau: Finale von "Queen of Drags" 2019 am 19.12.19 - drei Drag Queens kämpfen um 100.000 Euro

Im Halbfinale hatten die Kandidatinnen unter dem Motto "Horror und Halloween" gruselige Varieté-Shows aufgeführt. Catherrine Leclery mit "Rocky Horror Picture Show" und Bambi Mercury mit "Nightmare on Elm Street" konnten die Jury dabei am wenigsten überzeugen und mussten die Show kurz vor dem Finale verlassen. Vor ihnen war es so auch Katy Bähm, Candy Crash, Samantha Gold, Janisha Jones und Hayden Kryze ergangen.

Damit stehen sich heute im Finale die Queens Aria Addams (22, Wolfsburg), Vava Vilde (30, Stuttgart) und Yoncé Banks (26, Paderborn) gegenüber. Alle drei äußern sich vor dem Finale positiv über ihre Teilnahme: Unabhängig vom Ausgang sei es ihnen gelungen, "Deutschland wachzurütteln", so Yoncé Banks.

"Queen of Drags" heute mit Folge 6: Im Finale wird es zuckersüß

Die Vorschau von ProSieben zeigt: Das Finale wird eine spektakuläre, quietschbunte Show mit viel Süßigkeiten-Symbolik. Die bevorzugten Farben: Pastelliges Rosa und Hellblau.

Auch eine Rückkehr wird es geben: Die ausgeschiedenen "Queens of Drags" kommen für eine letzte Show-Einlage zurück in die Sendung. Was genau die Drag-Queens geplant haben, sehen Fans der Show heute Abend auf ProSieben.

Finale von "Queen of Drags" am 19.12.19: Das wartet auf die Siegerin

Die Siegerin von "Queen of Drags" darf sich gleich auf mehrere Gewinne freuen: 100.000 Euro in Bar gehören ebenso zum Jackpot wie eine Kampagne mit MAC Cosmetics, eine New York-Reise und ein Cover der deutschen Cosmopolitan.

Das Finale von "Queen of Drags" läuft heute am 19.12.19, ab 20.15 Uhr auf ProSieben. (dfl)

