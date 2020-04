07:05 Uhr

"Queens of Mystery": Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

"Queens of Mystery" ist ab heute im Stream bei Sky verfügbar. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos.

"Queens of Mystery" ist eine britische Mystery-Komödie, die sich um die junge Detektivin Matilda Stone dreht. Sie muss in ihrer Heimatstadt Morde lösen und ist dabei nicht allein: Ihre Tanten nutzen ihr Krimi-Autoren-Wissen um Matilda zu helfen, schießen dabei manchmal aber über das Ziel hinaus.

Erfahren Sie hier neben dem Start-Termin und der Sendezeit alle Infos zu den Folgen, der Handlung und dem Cast. Außerdem ist ein Trailer zu der britischen Krimi-Komödie zu sehen.

"Queens of Mystery": Start und Sendezeit bei Sky

"Queens of Mystery" startet am heutigen Dienstag, 7. April 2020, bei Sky. Die Folgen werden wöchentlich um 20.15 Uhr ausgestrahlt und sind neben Sky Krimi auch auf Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.

"Queens of Mystery": Handlung zusammengefasst

"Queens of Mystery" spielt in der fiktiven englischen Stadt Wildemarsh - die Heimatstadt von Protagonistin Matilda Stone. Sie kehrt als Kriminalbeamtin in die Kleinstadt zurück und muss dort komplizierte Mordfälle lösen. Ihre Tanten Cat, Jane und Beth sind Krimiautorinnen und mischen sich regelmäßig in ihr Berufsleben ein. Die Schwestern erweisen sich allerdings häufig als große Hilfe.

Besetzung: Schauspieler von "Queens of Mystery"

Hier eine Auswahl des Casts von "Queens of Mystery" im Überblick:

Schauspieler Rolle Olivia Vinall Matilda Stone Julie Graham Cat Stone Siobhan Redmond Jane Stone Sarah Woodward Beth Stone Martin Trenaman Derek Thorne Michael Elcock Terry Foster Andrew Leung Daniel Lynch Juliet Stevenson Narrator Rebecca Grant Natasha Young

"Queens of Mystery": Folgen und Titel im Überblick

Staffel 1 von "Queens of Mystery" hat insgesamt drei Folgen. Sehen Sie hier die Titel:

Folge Titel 1 Murder in the Dark 2 Death by Vinyl 3 Smoke and Mirrors

Trailer von "Queens of Mystery"

Der einminütige Trailer zur Serie, verschafft zwar einen Einblick, verrät aber nicht allzu viel.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen