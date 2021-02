08:38 Uhr

RKI-Datenpanne: Corona-Dashboard war nicht erreichbar

Beim Robert-Koch-Institut (RKI) gab es am Freitag eine Datenpanne.

Die Daten des Robert-Koch-Instituts zu den Corona-Fällen nach Landkreisen waren am Morgen nicht korrekt. Die Datenpanne wurde am Vormittag behoben.

Beim Robert-Koch-Institut gab es am Freitagmorgen eine Datenpanne. Die detaillierte Darstellung der übermittelten Covid-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland, welche das "COVID-19-Dashboard" bereitstellt, lieferte falsche Zahlen.

Corona-Grafiken auf unserer Seite wieder korrekt

Dementsprechend hatten auch unsere Grafiken zu den Neuinfektionen und Todesfällen, die auf diesen Daten beruhen, am Morgen falsche Werte angezeigt - inzwischen stimmen die Zahlen unserer Grafiken wieder.

RKI behebt die Datenpanne: Dashboard wieder verfügbar

So wurden am Morgen etwa für den Landkreis Dillingen an der Donau 192 Tote übermittelt, tatsächlich sind es jedoch 96 Tote. Auch die Daten der anderen Landkreise waren jeweils um den Faktor 2 zu hoch.

Wer am Morgen das Dashboard aufrief, sah einen kurzer Hinweis, dass die Daten aktualisiert würden und man später wieder vorbeischauen solle. Dem Hinweis zufolge sollte das Dashboard gegen 10 Uhr am Freitagvormittag wieder zur Verfügung stehen. Tatsächlich war es bereits einige Minuten vorher wieder mit korrekten Daten online. (AZ)

