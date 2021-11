Pixar-Film

"ROT": Teenie verwandelt sich in roten Panda - Kino-Start, Handlung, Trailer

"ROT" von Disney Pixar: Teenie Mei verwandelt sich öfter mal in einen roten Panda. Hier kommen die Infos zum Start, zur Handlung und zur Besetzung. Was ist mit Länge und FSK? Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Von Claus Holscher

Disney schwärmt von einem "brandneuen Animationshighlight": Im kommenden Frühjahr bringen die konzerneigenen Pixar Animation Studios "ROT" (Originaltitel "Turning Red") an den Start. Wir geben Ihnen hier alle wesentlichen Infos und präsentieren Ihnen am Schluss den offiziellen Trailer. Pixar-Animationsfilm "ROT": Wann ist der Start im Kino? Disney hat den Kino-Start von "ROT" für Donnerstag, 10. März 2022, angekündigt. Der Film läuft im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany. Handlung: Worum dreht sich der Pixar-Film "ROT"? "ROT" erzählt die Story der 13-jährigen Mei Lee. Bei flüchtigem Hinsehen ist sie ein ganz normales Mädchen, das zwischen der Rolle einer pflichtbewussten Tochter und dem Chaos ihres Alters hin und herschwankt. Aber: Der Coolnessfaktor auf dem Schulhof ist natürlich die alles bestimmende Größe. Ihr erster Crush darf deshalb auf keinen Fall mitkriegen, dass das selbstbewusste, aber immer etwas tollpatschige Mädchen mit den Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers längst nicht so entspannt klarkommt, wie sie immer tut. Sie findet die Jungs der angesagten Boyband #4Town "soooo süüüüß" und ihre allgegenwärtige Mutter Ming hochgradig peinlich, weil die sich nämlich ständig in der Nähe der Tochter aufhält. Und jetzt die Krönung: Sobald Mei Lee sich aufregt - also praktisch immer - verwandelt sie sich in einen riesigen roten Panda. Video: dpa Cast: Welche Darsteller leihen den "ROT"-Charakteren im Original ihre Stimme? Rosalie Chiang als Mei

als Mei Ava Morse als Miriam

Maitreyi Ramakrishnan als Priya

Hyein Park als Abby

Sandra Oh als Ming

als Ho-Wai Ching als Grandma

Orion Lee als Jin Außerdem sind zu hören: Topher Ngo

Josh Levy

Fineas O'Connell

Jordan Fisher

Grayson Villanueva Die deutschen Synchronsprecherinnen und -sprecher sind bisher noch nicht bekannt. Lesen Sie dazu auch Kinderfilme Hauptpreis des Filmfestivals "Schlingel" für "SpaceBoy" Die Oscar-prämierte Regisseurin Domee Shi (Kurzfilm “Bao”) inszenierte "ROT" als witzige und warmherzige Animation mit einer verrückten und außergewöhnlichen Geschichte. Produziert wurde der Film von Lindsey Collins ("Findet Dorie"). Die Songs der wohl coolsten Boyband seit Jahren – eben "#4Town" – stammen von keiner Geringeren als Billie Eilish. Sie schrieb die einzelnen Titel gemeinsam mit ihrem Songwriter und Produzenten Finneas Baird O’Connell aka FINNEAS. Die Pixar Animation Studios sind ein auf Computeranimationen und CGI spezialisiertes US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Emeryville, Kalifornien. Pixar gehört seit 2006 zur Abteilung Walt Disney Motion Pictures Group der Walt Disney Company. Die offizielle Abkürzung seit 2006 lautet Disney·Pixar, bis 2006 und umgangssprachlich noch immer nur Pixar. Seinen Erfolg verdankt es seinen animierten Filmen wie "Toy Story", "Findet Nemo" oder "Die Monster AG". "ROT": Welche Länge hat der Animationsfilm von Pixar? Wie steht es mit der FSK? Die Länge des Films hat offenbar bisher noch niemand gestoppt - Fehlanzeige also. Was die Alters-Einstufung angeht, gilt Vergleichbares. Wir tippen mal ganz mutig auf FSK 6 und korrigieren das hier, falls wir falsch liegen. Der Trailer zum Disney Pixar Animationsfilm "ROT" Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

