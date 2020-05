vor 22 Min.

"RTL Nachtjournal": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Das "RTL Nachtjournal" gehört zum täglichen Programm von RTL. Alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Das "RTL Nachtjournal" ist eine Nachrichtensendung des privaten Senders RTL. Nach der erstmaligen Ausstrahlung im Jahr 1994 griffen auch andere Sender die Idee auf, eine Spätnachrichtensendung in das Programm aufzunehmen, die sich ausführlicher mit den Themen des Tages befasst.

Hier bekommen Sie alle Informationen zu den aktuellen Sendeterminen, den drei wechselnden Moderatoren und der Übertragung live im TV und Stream.

"RTL Nachtjournal": Sendetermine

Das "RTL Nachtjournal" wird montags bis freitags zwischen 0.00 Uhr und 0.35 Uhr auf RTL ausgestrahlt und dauert etwa 30 Minuten. Hier finden Sie die Sendetermine in der Übersicht:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag ab 00:00 Uhr RTL Dienstag ab 00:00 Uhr RTL Mittwoch ab 00:00 Uhr RTL Donnerstag ab 00:00 Uhr RTL Freitag ab 00:00 Uhr RTL

"RTL Nachtjournal": Die Moderatoren

Das Nachtjournal wird im Wechsel von drei verschiedenen Moderatoren präsentiert.

Ilka Eßmüller

Ilka Eßmüller kommt aus Stolzenau und machte 1985 ihr Abitur in Nienburg an der Weser, bevor sie bis 1992 Amerikanistik, Politikwissenschaft und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt am Main studierte. 1992 begann sie in der Nachrichtenredaktion von Vox zu arbeiten und wechselte schließlich 1994 zu RTL. Das Nachtjournal moderiert sie bereits seit 2008.

Lothar Keller

Keller begann seine Karriere ebenfalls bei Vox und absolvierte bei dem Privatsender von 1993 bis 1994 ein Volontariat, bevor er 1996 zu RTL wechselte, wo er zunächst vornehmlich als Redakteur an der Sendung "RTL aktuell" mitwirkte. 2017 wechselte er dann zum Nachtjournal, das er seither moderiert.

Christoph Hoffmann

Christoph Jens Hoffmann kommt aus Köln und schloss nach seinem Abitur erfolgreich ein Magisterstudium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Soziologie und Pädagogik ab. Im Anschluss an sein Studium machte Hoffmann ein Volontariat beim Nachrichtensender n-tv und wurde als freier Redakteur übernommen. Für das Nachtjournal war er zunächst als Live-Reporter tätig, bevor er 2019 die Moderation übernahm.

"RTL Nachtjournal": Übertragung im TV und Stream

Das Nachtjournal wird täglich live im TV und Stream auf RTL ausgestrahlt. Sollten Sie eine Sendung verpassen können Sie sich hier auf dieser Seite die einzelnen Folgen auf Abruf ansehen. (AZ)

