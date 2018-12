14:18 Uhr

"Wer wird Millionär?": So läuft "Das Weihnachts-Special" heute Panorama

"Wer wird Millionär?" - "Das Weihnachts-Special" bietet den Kandidaten kurz vor Weihnachten die Möglichkeit, Millionäre zu werden. So läuft es ab.

Das zweite "Weihnachts-Special" von "Wer wird Millionär?" läuft heute auf RTL. Das erste wurde bereits am Montag, 17. Dezember, ausgestrahlt. Im Mittelpunkt standen Kandidaten, die an Heiligabend arbeiten müssen. Was ist das Highlight des heutigen Specials?

"Wer wird Millionär?": "Das Weihnachts-Special" am Freitag, 21. Dezember

Beim zweiten "Weihnachts-Special" treten insgesamt sechs Kandidaten an. Nicht nur das: Die Teilnehmer bringen ihre Familien und sogar ihre geschmückten Weihnachtsbäume mit ins Fernsehstudio. Ihre Liebsten sollen ihnen sogar bei den Fragen helfen können. Mit den Christbäumen ist für festliche Stimmung bestens gesorgt.

Am Montag, 17. Dezember, strahlte RTL bereits das erste Special zu Weihnachten von "Wer wird Millionär?" aus. Dafür dass die Kandidaten ausgerechnet an Heiligabend arbeiten müssen, hatten sie die Chance auf den Millionengewinn. Mit 64.000 Euro räumte Pflegerin Jennifer am meisten ab, auch Zugbegleiterin Marion sicherte sich mit 32.000 Euro eine beträchtliche Summe. Weihnachtsengel Angela holte sich "nur" 16.000 Euro, bevor der Buzzer das Ende der Show einläutete.

Auch im zweiten "Weihnachts-Special" können sich die Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" wohl auf ganz besondere Geschenke vom Weihnachtsmann freuen: Er bringt den Kandidaten auf dem Quiz-Stuhl einen speziellen Zusatzjoker, so zumindest im ersten Special.

"Wer wird Millionär?": "Das Weihnachts-Special" live im TV und Stream

Sechs Kandidaten haben am Freitag erneut die Möglichkeit, als Millionäre ins neue Jahr zu starten. "Wer wird Millionär?" - "Das Weihnachts-Special" läuft am 21. Dezember im deutschen Fernsehen ab 20.15 Uhr auf RTL. Dazu bietet TV NOW die Sendung live im Stream und zur Wiederholung an. (rlb)

