Infos zu "RTL sagt Danke": Gäste, Sendetermin und Übertragung

RTL zeigt heute eine Open-Air-Live-Show: "RTL sagt Danke". Holen Sie hier in unserem Artikel alle Infos rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Live-Stream und Wiederholung.

Am heutigen Abend strahlt der Free-TV-Sender RTL eine Sendung mit komplett neuem Konzept aus. Die Open-Air-Live-Show "RTL sagt Danke". Damit möchten die Produzenten all den Alltagshelden danken, die während der Corona-Pandemie stets die Stellung gehalten haben.

Die Live-Show richtet sich an das Pflege- und medizinische Personal, Sanitäter:innen, Paketzusteller:innen, Verkäufer:innen etc.. Diese Angehörigen bestimmter Berufsgruppen werden eingeladen - und das ohne etwas zahlen zu müssen. Hierfür kann man sich unter diesem Link zum Event anmelden. Statt findet die Show am Essener Baldeneysee.

Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles, was Sie rund um die Live-Show wissen müssen, so wie Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Live-Stream und Wiederholung.

Sendetermin von "RTL sagt Danke

Der Sendetermin für die Open-Air-Live-Show "RTL sagt Danke", die von Lola Weippert und Daniel Hartwich moderiert wird, ist Samstag, der 28. August 2021. Um 20.15 Uhr geht das Event los.

Folgende Berufsgruppen können sich für kostenlose Tickets anmelden:

Krankenhäuser und Praxen, Rettungsdienste, Ärzte, medizinische Fachangestellte, psychologisches Personal, Pflegeeinrichtungen, Hebammen, Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelherstellung, Apotheken , Veterinärmediziner

Verwaltung und Justiz, Polizei, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr, Jobcenter, Straßenmeistereien und Straßenbetriebe, Finanzverwaltung, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen, Justiz

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Hilfe- und Schutzangebote für weitere schutzbedürftige Personen, Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratungspersonal des Frauen- und Kinderschutzes

Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Lebensmittelhandel, Fischereiwirtschaft, Drogerien, Zulieferung und Logistik für Lebensmittel

für Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Kraftstoffversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgungen, Tankstellen, Informationstechnik und Telekommunikation, Finanz- und Versicherungswesen

Öffentlicher Personnennah- und Personenfern- sowie Güterverkehr, Flug- und Schiffsverkehr, Post- und Paketzustelldienste, Bestatter:innen, Sicherheitsdienste für die kritische Infrastruktur, Reinigungsdienste für die kritische Infrastruktur

Nachrichten- und Informationswesen für Risiko- und Krisenkommunikation

Live-Show "RTL sagt Danke": Übertragung heute im TV und Live-Stream

Ausgestrahlt wird "RTL sagt Danke" live am 28. August 2021 ab 20.15 Uhr. Einen Live-Stream wird es - zumindest nach aktuellem Stand - nicht geben. Sollte sich hier etwas ändern, werden wir Ihnen die neusten Informationen in unserem Artikel zur Verfügung stellen.

Wiederholung: So sehen Sie "RTL sagt Danke" nachträglich

Auch eine nachträgliche Wiederholung, sollten Sie die Live-Show am 28. August 2021 verpassen, wird es nicht geben. Falls es hierzu andere Informationen gibt, werden wir das hier in unserem Artikel für Sie aktualisieren und zusammenfassen.

Das sind die Gäste bei "RTL sagt Danke"

Die zu erwartenden Star-Gäste stehen bereits fest. Einige Promis aus der Comedy-Szene sind mit dabei, ebenso wie verschiedene musikalische Einlagen. Bosse wird unter anderem seine Lieder performen. Wir haben Ihnen eine Übersicht erstellt: