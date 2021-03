vor 16 Min.

RTL zeigt Pocher vs. Influencer: TV-Termin und Vorschau

"Pocher vs. Influencer" ist im April bei RTL zu sehen. Wann genau ist der TV-Termin? Lesen Sie hier in der Vorschau mehr dazu.

"Pocher vs. Influencer" läuft Anfang April bei RTL. In der Sendung wird Comedian Oliver Pocher gegen vier Rivalen antreten, wie es in der Pressemitteilung von RTL heißt. Welche Influencer gegen Oliver Pocher antreten, ist aber noch nicht bekannt. Es heißt nur, dass es Influencer seien, zu denen der Comedian eine "ganz besondere Beziehung pflegt". In der zweiten Folge von "Pocher vs. ..." wird Ehefrau Amira den Comedian in verschiedenen Team-Spielen unterstützen. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zum Format und zum TV-Termin von "Pocher vs. Influencer".

"Pocher vs. Influencer": TV-Termin und Übertragung

Wenn Sie "Pocher vs. Influencer" nicht verpassen wollen, dann merken Sie sich diese Eckdaten:

Datum: Mittwoch 7. April 2021

Mittwoch 7. April 2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im Fernsehen : RTL

Stream: TV NOW

Das erwartet die Zuschauer bei "Pocher vs. Influencer" - Vorschau

"Knapp ein Jahr nach ‘Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker‘ freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: ‘Pocher vs. Influencer‘. Es wird Zeit, von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und der persönlichen 1:1 Situation zu gehen. Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit", sagte Oliver Pocher vor der Sendung.

In seinem Social-Media-Format "Bildschirmkontrolle" nimmt er regelmäßig Influencer und TV-Stars in sozialen Medien unter die Lupe und postet ein Video darüber auf Instagram. Dabei nimmt der Comedian kein Blatt vor den Mund.

Sobald die Influencer bekannt sind, die gegen Oliver Pocher antreten werden, finden Sie die Infos an dieser Stelle.

"Pocher vs. Influencer": So läuft die Show ab

Die Sendung ist in verschiedene Runden eingeteilt. In jeder Runde tritt Pocher gegen seine Gegner an und beide Parteien können Punkte erspielen. Dabei ist nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Mut, Geschicklichkeit und Grips gefragt, wie es auf RTL.de heißt. Im großen Finalspiel gehe es dann um die Ehre. Warum das so ist, verdeutlicht das Beispielt der vergangenen Folge: Oliver Pocher trat gegen Michael Wendler an und konnte sich deutlich gegen den deutschen Sänger durchsetzen.

Zur Strafe musste Wendler folgende Sätze vorlesen: "Jetzt ist es amtlich: Herr Pocher, Sie sind einfach eine Nummer zu groß für mich mit 1,70 Meter. Ich stehe zurecht da, wo ich stehe: in Ihrem Zwergenschatten. Dieses Video ist das Ende vom Beef, das Ende einer wunderbaren Feindschaft."

Das ist Oliver Pocher

Bildschirmkontrolleur, Rapper, Tänzer, Podcaster, double und triple Vater heißt es auf der Instagramseite von Oliver Pocher. Das Multitalent hat auf der Plattform mehr als zwei Millionen Abonnenten. Seine Fernsehkarriere begann beim Musiksender VIVA, wo er vorerst als Moderator tätig war und später seine eigene Sendung "Alles Pocher, ...oder was?" bekam. 2003 wechselte er zu Prosieben. Seit 2019 hat Oliver Pocher nun einen Exklusivvertrag mit RTL. Gemeinsam mit seiner Frau Amira veröffentlicht er regelmäßig den Podcast "Die Pochers hier!". In dem Podcast geht es unter anderem um ihr Promi-Leben, was bei den Fans viel Anklang findet.

