14:04 Uhr

Radfahrer wird von Lastwagen auf 20 Metern mitgeschleift

Ein Fahrradfahrer und sein Gefährt gerieten am Mittwoch unter einen Lkw . Der Radfahrer wurde 20 Meter mitgeschleift, bis der Lkw-Fahrer die Hilferufe wahrnahm.

Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr sind ein Lastwagen und Fahrradfahrer auf dem Isarradweg bei Au ineinandergeraten. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Erding war mit dem Wechsel von mobilen Toilettenkabinen beauftragt, welche vereinzelt am Isarufer aufgestellt sind. Zur gleichen Zeit fuhr ein 33-jähriger Münchner mit seinem Rennrad den Isarradweg in die gleiche Fahrtrichtung und befand sich zunächst hinter dem Lkw.

Der Lkw-Fahrer übersah den Fahrradfahrer

Aufgrund eines kreuzenden Fußgängers verringerte der 54-jährige Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit nahezu bis zum Stillstand. Der Fahrradfahrer überholte den langsam fahrenden Lkw auf der rechten Seite und befand sich nun unmittelbar vor dem Lkw.

In diesem Moment lenkte der Lkw-Fahrer zum rechten Fahrbahnrand und beschleunigte, ohne den rechts vor sich befindlichen Radfahrer zu bemerken.

Nach 20 Metern bemerkte der Lkw-Fahrer die Rufe

Der 33-Jährige wurde von der Lkw-Front erfasst und mitsamt seinem Fahrrad unter den Lkw gezogen, wo er sich verkeilte und über die Fahrbahn geschliffen wurde. Erst nach circa 20 Metern bemerkte der 54-jährige Lkw-Fahrer aufgrund der Hilfeschreie des Radfahrers das Geschehen und brachte den Lkw zum Stillstand.

Der 33-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

