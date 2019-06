vor 21 Min.

Radiosender boykottieren Connor-Song: Spielt Hitradio RT1 das Lied?

Sarah Connors Lied "Vincent" sorgt wegen seiner ersten Textzeile für Aufregung. Wie Hitradio RT1-Moderator Daniel Lutz darüber denkt.

Von Daniel Wirsching

Herr Lutz, Sie sind Morgenmoderator beim Augsburger Sender Hitradio RT1. Verstehen Sie die Aufregung über Sarah Connors Lied "Vincent" , das manche deutsche Radiosender nicht oder nur in einer entschärften Version spielen?

Daniel Lutz: Die Aufregung bezieht sich in erster Linie auf die Zeile: "Vincent kriegt kein’ hoch, wenn er an Mädchen denkt". In dem Lied verarbeitet Sarah Connor ja wohl auch eine persönliche Geschichte eines Jungen aus ihrem Bekanntenkreis. Die Zeile sagt eigentlich ja nur, dass es hier halt um jemanden geht, der schwul ist. Daran ist heute hoffentlich nichts mehr aufregend. Ob "Kriegt-keinen-hoch" jetzt zu sehr unter die Gürtellinie geht, kann man natürlich diskutieren. Klar.

Radiomoderator Daniel Lutz (im Vordergrund). Bild: Hitradio RT1

Ihre Meinung?

Lutz: Ich halte das für überzogen. Eigentlich ist "Vincent" ein wunderschöner Song, in dessen Zentrum die Liebe steht.

Antenne Bayern sendet "Vincent" nur ohne die nun diskutierte Zeile. Es müsse nicht sein, dass Kleinkinder sie im Radio hören. Sie sind selbst Vater...

Lutz: Klar, darüber muss man sich Gedanken machen, und so etwas kann auch unangenehm werden. Auf der anderen Seite kann man aus einem Radioprogramm nicht alle Themen herauslassen, die in Verdacht stehen, bei Kindern schwierig zu sein. Und dennoch versuchen wir, auf die Eltern Rücksicht zu nehmen und solche Themen oder Songs zu Zeiten zu bringen, in denen Kinder mutmaßlich in Kindergarten und Schule sind. Oder noch oder wieder schlafen. Dann kommen Eltern auch erst gar nicht in Erklärungsnöte. Davon abgesehen können Eltern ihre Kinder in solchen "heiklen" Hör-Situationen wenigstens noch an der Hand nehmen. Viel schlimmer sind die Inhalte, die Kinder heute auf den Smartphones auf dem Pausenhof sehen können. Ungefiltert und ohne elterliche Einordnung.

Spielt Hitradio RT1 "Vincent"?

Lutz: Wir werden den Song am Donnerstag in unserer Morgensendung thematisieren. Ob wir "Vincent" ins Programm aufnehmen werden, hängt von unseren Hörern ab – wir fragen sie einfach. Danach entscheiden wir darüber.

Kommt die Aufregung nicht auch daher, dass "Vincent" auf Deutsch gesungen ist?

Lutz: Absolut. Wir verstehen in diesem Fall eben sofort, was Sarah Connor singt. Englische Lieder sind doch teilweise weitaus expliziter, denken Sie nur an Frank Zappas "Bobby Brown". Oder denken Sie an den Song von Flo Rida mit der Zeile "Can you blow my whistle baby"! Den spielen wir übrigens.

Das neue Lied von Sängerin Sarah Connor wird bei manchen Radiosendern nur gekürzt gespielt. Grund ist eine Textzeile. Jetzt hat sich die Sängerin geäußert. Video: dpa

Wenn Hitradio RT1 "Vincent" spielen sollte, dann in einer bearbeiteten Version?

Lutz: Die Frage ist: Macht der Song überhaupt noch Sinn, wenn man irgendetwas herauslässt? Aber ich will das unseren Hörern überlassen.

Zur Person: Daniel Lutz, 45, ist Morgenmoderator beim Augsburger Sender Hitradio RT1, der zur rt1.media group gehört – ein Unternehmen im Verbund der Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Augsburger Allgemeine erscheint.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen