vor 4 Min.

Rätselhafter Tod zweier Jugendlicher in Bayern

Eltern haben in einem Haus in Nordendorf ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot aufgefunden.

In einem schwäbischen Dorf schockiert die Nachricht vom Tod zweier Teenager am Wochenende die Menschen. Wie die beiden Jugendlichen ums Leben kamen, ist noch unklar.

Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Schwaben dauern die Ermittlungen an. Die Behörden hielten sich am Sonntag mit Informationen zurück.

Sie wollten sich ganz ausdrücklich nicht an Spekulationen im Internet zum Tod der Jugendlichen beteiligen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf nahe Augsburg ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden.

Die Eltern alarmierten den Rettungsdienst, der den Jugendlichen nicht mehr helfen konnte. Nach Polizeiangaben gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid. Die Obduktion der Leichen steht noch aus. Die Ermittler erhoffen sich vom Ergebnis der Untersuchung weitere Hinweise auf die Umstände des Todes.

Auch zur konkreten Auffindesituation machte der Oberstaatsanwalt unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. Es werde erst dann Informationen geben, wenn ein belastbares Ergebnis vorliege.

Nordendorf ist eine beschauliche Gemeinde mit gut 2000 Einwohnern. Am Samstagmittag waren auch bei strahlendem Sonnenschein nur wenige Menschen auf den Straßen unterwegs. Zu dem Geschehen wollten sie nichts sagen. (dpa)

Themen folgen