"Ragnarök", Staffel 1: Folgen, Handlung, Cast, Stream, Trailer

"Ragnarök", das erste Netflix-Original aus Norwegen, ist gestartet. Folgen, Handlung, Cast und Stream - hier die Infos.

"Ragnarök" ist das erste Netflix-Original aus Norwegen und befasst sich passenderweise auch mit nordischer Mythologie: Die Serie erzählt die Geschichte von Thor aus einem moderneren Blickwinkel. Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer und Stream - alles Wissenswerte über die neue norwegische Serie verraten wir Ihnen hier.

"Ragnarök", Staffel 1: Wann war der Start?

Netflix hatte als Start-Datum den 31.01.20 schon im vergangenen Jahr angegeben und so war es auch: Fans stehen nun alle Folgen der neuen Staffel bereit.

"Ragnarök", Staffel 1: Folgen

Staffel 1 der norwegischen Serie umfasst nur sechs Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern werden.

Handlung von "Ragnarök": Worum geht es in der Serie?

Die Brüder Laurits und Magne kommen in der kleinen norwegischen Stadt Edda an und haben kaum Zeit sich einzuleben. Schnell wird den beiden klar, dass in der Stadt nicht alles das ist, was es zu sein scheint. Neben seltsamen und unerklärlichen Begebenheiten hat die Stadt außerdem mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen, die viel früher eintreten als vermutet. Warme Winter mit plötzlichen Kälteeinbrüchen, schmelzende Polkappen und andere extreme Wetterereignisse machen den Bewohnern zu schaffen. Die Bewohner der Stadt beginnen immer öfter vom "Ragnarök", dem Untergang der Welt, zu sprechen.

Besetzung von "Ragnarök": Schauspieler im Cast

Der Cast der Serie setzt sich ausschließlich aus norwegischen Schauspielern zusammen, die hierzulande eher unbekannt sein dürften. In der Übersicht erfahren Sie, welche jungen Talente sich hinter den Haupt- und Nebencharakteren von "Ragnarök" verbergen.

Hauptrollen:

Jonas Strand Gravli als Laurits

David Stakston als Magne

Herman Tømmeraas als Fjor

Theresa Frostad Eggesbø als Saxa

Emma Bones als Gry

Außerdem sind auch Ylva Bjørkaas Thedin, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Line Verndal, Fridtjov Såheim, Bjørn Sundquist und Gísli Örn Garðarsson in kleineren Rollen in "Ragnarök" zu sehen.

Trailer zu "Ragnarök"

Netflix hat einen kurzen Teaser-Trailer zur norwegischen Serie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

"Ragnarök" im Stream auf Netflix

Die norwegische Serie wird nur bei Netflix im Stream zur Verfügung stehen. Als sogenanntes Netflix-Original wurde die Serie eigens für die US-amerikanische Streaming-Plattform produziert.

Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro. (AZ)

