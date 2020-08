12:34 Uhr

"Raised By Wolves" (Sky-Serie): Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

"Raised By Wolves" startet in den USA: Alle bisher bekannten Infos zu Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - hier.

Die Science-Fiction-Serie "Raised By Wolves" von Prisoners-Autor Aaron Guzikowski geht demnächst an den Start. Alle bisher veröffentlichten Infos zu Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer finden Sie hier.

"Raised By Wolves": Start der Serie

"Raised By Wolves" geht in den USA, seinem Produktionsland, am 3. September 2020 bei HBO Max an den Start. In Deutschland startet die Übertragung ab dem 16. September auf Sky und Sky Ticket.

"Raised By Wolves": Das ist die Handlung

"Raised By Wolves" handelt von Father und Mother, zwei Androiden, die gemeinsam auf einem fernen Planeten Menschenkinder aufziehen sollen. Die weiter zunehmende Zivilisation wird im Laufe der Zeit jedoch durch religiöse Konflikte entzweit und die Maschinen erkennen, dass es äußerst schwierig ist, menschlichen Glauben zu kontrollieren.

"Raised By Wolves": Was ist zu den Folgen bekannt?

Die Titel der einzelnen Episoden sind bislang noch nicht bekannt. Die erste Staffel der Serie wird jedoch aus insgesamt acht Folgen mit einer Länge von ca. 42 Minuten bestehen.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "Raised By Wolves"

Hier finden Sie eine Auswahl des Hauptcasts von "Raised By Wolves" im Überblick:

Schauspieler Rolle Travis Fimmel Father Amanda Collin Mother Abubakar Salim Marcus Niamh Algar Sue Jordan Lounghran Tempest Winta McGrath Campion Felix Jamieson Paul Ethan Hazzard Hunter Aaiya Shah Holly Ivy Wong Vita

Trailer zu "Raised By Wolves"

Einen deutscher Trailer zu "Raised By Wolves" wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Damit Sie sich dennoch einen ersten Eindruck zur Serie bilden können, finden Sie hier den englischen Trailer:

