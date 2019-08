vor 16 Min.

"Raketenmann" Franky Zapata überquert Ärmelkanal

"Raketenmann" Franky Zapata hat auf seinem Flyboard den Ärmelkanal überquert. Der französische Extremsportler hatte es Ende Juli schon einmal versucht.

Franky Zapata hat es geschafft: Mit seinem Flyboard landete er nach 20 Minuten in der Luft in der Nähe von Dover in Großbritannien und stellte damit einen Rekord auf. Der "Raketenmann", wie Franky Zapata sich auch selbst bezeichnet, startete am Sonntag an der französischen Küste in Sangatte und konnte nach einem Zwischenstopp zum Tanken die 35 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 Kilometern pro Stunde war der Sportler in einer Höhe von etwa 15 bis 20 Metern unterwegs.

"Raketenmann" Franky Zapata überquert Ärmelkanal

Der 40-jährige Extremsportler aus Frankreich versuchte bereits eine Woche zuvor den Meeresarm des Atlantiks zu überqueren, scheiterte jedoch beim Auftanken und stürzte ins Meer. Er wurde von Rettungskräften etwa 18 Kilometer von der Küste entfernt unverletzt geborgen. "Man muss das hinnehmen und aus seinem Fehlern lernen", sagte der aus Marseillle stammende Sportler voller Enttäuschung nach dem gescheiterten Versuch. Auf Instagram kündigte er seinen zweiten Versuch bereits an.

Franky Zapata hat das Flyboard auf dem er den Weltrekord aufstellte selbst erfunden. Seine Firma Zapata Racing hat für das Flyboard ein Patent angemeldet und verkaufte bereits im ersten Jahr mehr als 1500 Exemplare weltweit.

Franky Zapata hat als "Raketenmann" mit seinem Flyboard sogar Angela Merkel unterhalten

Am 14. Juli hatte Franky Zapata auf den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag sein Flyboard präsentiert.

Bild: -

Als Merkel und Macron mit den anderen Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne an der Place de la Concorde saßen, hob Franky Zapata mit seinem Flyboard ab und drehte ein paar Runden um den Platz.

Mit seinem Flug über den Ärmelkanal konnte der 40-jährige Extremsportler seinem Idol Louis Blériot etwas näher kommen. Dieser überquerte vor 110 Jahren am 25. Juli 1909 als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug. (AZ, dpa)

Themen Folgen