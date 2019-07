vor 33 Min.

Raketenwerfer am Straßenrand gefunden: Das steckt dahinter

Ein Raketenwerfer steht scheinbar verlassen in einer Wiese im Landkreis Celle in Niedersachsen. Doch wem gehört das Gerät? Der Bundeswehr?

Ein Twitter-User postet das Bild eines Raketenwerfers, der scheinbar verlassen in einer Wiese am Straßenrand steht. Hat ihn die Bundeswehr dort vergessen?

Steht ein Raketenwerfer am Straßenrand... Was anmutet wie ein schlechter Witz, entpuppte sich in Niedersachsen als wahr - so passiert am Dienstag an der Bundesstraße 3 im Landkreis Celle.

Der Raketenwerfer gehört nicht der Bundeswehr

In einer Wiese stand dort völlig unbeaufsichtigt eine Abschussvorrichtung für Panzerabwehrraketen. Das Kriegsgerät - offenbar ein Spike-Raketenwerfer, der in dieser Form auch von der Bundeswehr genutzt wird - fand schnell den Weg in die sozialen Netzwerke. Ein Twitter-User postete das Bild - mit den Worten "scheint kein Blitzer zu sein". Er sollte Recht behalten.

Ursprünglich war der Raketenwerfer der Ehefrau eines Arbeitskollegen aufgefallen, als diese mehrmals mit dem Auto daran vorbeifuhr, wie der Twitter-Nutzer gegenüber Watson erklärte. Gleich mehrere Fotos schoss sie davon.

Doch wem gehört das Gerät? Nicht der Bundeswehr, sondern den Niederlanden, stellte sich heraus. Oberstleutnant Jürgen Engelhardt vom Bundeswehr-Landeskommando Niedersachsen erläuterte dem Nachrichtenportal Watson, dass das niederländische Militär gerade eine Übung durchführe. Die Bundesstraße, wo der Raketenwerfer gefunden wurde, verläuft nahe des Truppenübungsplatzes Bergen.

Der Raketenwerfer ist lediglich eine Attrappe zu Übungszwecken

Nachdem der Twitter-Nutzer die Feldjäger über das scheinbar liegen gebliebene Gerät informiert hatte, schickte die Militärpolizei eine Streife vorbei. Die habe nicht nur das Gerät, sondern auch die zugehörigen niederländischen Soldaten gefunden, schilderte Engelhardt weiter. Unbeaufsichtigt sei der Raketenwerfer aber nie gewesen.

Tatsächlich, das meldete daraufhin Major Rene Teggeler, sei er stets im Blick von Soldaten auf einem Beobachtungsposten gewesen. Derzeit finde zwischen dem deutschen, dem niederländischen und dem belgischen Militär ein Wettbewerb statt. Zu den Aufgaben der Einheiten gehört es demnach, Militärgeräte zu erspähen - darunter auch Raketenwerfer.

Überhaupt wies der Major auf ein wichtiges Detail hin: So handelt es sich bei dem Kriegsgerät in der Wiese in Niedersachsen lediglich um eine Attrappe. (AZ)

