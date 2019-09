vor 34 Min.

Rambo-Erfinder Morrell: "Neuer Rambo-Streifen ist Pfusch"

Rambo-Erfinder David Morrell fällt ein hartes Urteil über den neuen Streifen "Last Blood". Er schäme sich dafür, mit dem Film in Verbindung gebracht zu werden.

Rambo-Erfinder David Morrell ist eigenen Angaben zufolge kein Fan des neuen Rambo-Streifens. Auf Twitter schrieb der 76 Jahre alte Kanadier: "Der Film ist Pfusch. Ich schäme mich dafür, dass mein Name damit in Verbindung gebracht wird." Morrell teilte in dem Post einen Link zu einer Auswertung mehrerer Besprechungen des Films und kommentierte: "Ich kann diesen Rezensionen nur zustimmen."

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) September 20, 2019

Neuer Rambo-Film "Last Blood" läuft seit vergangener Woche

Der neue Rambo-Film "Last Blood" läuft seit vergangener Woche in den deutschen Kinos. Für den Streifen schlüpfte Schauspieler Sylvester Stallone (73) noch einmal in die Rolle des Vietnamveteranen John Rambo. (dpa)

Sylvester Stallone in Cannes bei der Vorstellung seines neuen «Rambo»-Films. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP, dpa

