Rammstein Konzert in München: Tickets, Vorband, Anfahrt und Einlass

Rammstein setzt seine Tour am 8. und 9. Juni 2019 in München im Olympiastadion fort. Wir verraten alles zum Konzert von Tickets und Vorband über Anfahrt, Uhrzeit sowie Einlass/Beginn.

Am 8. und 9. Juni gastieren Rammstein im Münchner Olympiastadion. Die Fans sind schon völlig aus dem Häuschen und können das Wochenende kaum mehr abwarten. Als die Tickets in den Handel gingen, waren sie nach Minuten vergriffen. Nicht nur beim ersten Konzert am 8. Juni, sondern auch beim Konzert 2019 in München am 9. Juni. Hier erfahren Fans der wohl erfolgreichsten deutschen Rockband aller Zeiten, wie es mit Tickets aussieht, wer Vorband ist, wie die Anfahrt am besten klappt und wann Einlass bzw. Beginn ist.

Rammstein Konzert in München: Einlass, Zeitplan, Uhrzeit, Beginn, Datum und Ablauf

Der Einlass ins Münchner Olympiastadion beginnt sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 16 Uhr am Nachmittag. Gegen 19.30 Uhr soll die Vorband starten. Der Auftritt von Rammstein wird für 21 Uhr erwartet und soll wohl mindestens zwei Stunden dauern.

Die Vorband: zwei Damen am Klavier - das Duo Jatekok

Vorband bei Rammstein wird keine brachiale Rockgruppe sein, sondern das französische Klavier-Duo Jatekok. Die beiden Damen werden gemeinsam auf einem Klavier das Rammstein-Album "Klavier" spielen.

Tickets für das Rammstein-Konzert

Die Tickets für die Rammstein-Konzerte in München sind längst weg. Genau genommen waren sie nur für wenige Minuten im Handel und dann ausverkauft. Da die Tickets pesonalisiert sind, sollten keinesfalls Tickets von anderen Personen gekauft werden. Aktuell gibt es nur mehr ein paar Resttickets für die Konzerte in Moskau und St. Petersburg.

Die Bühne in München beim Rammstein-Konzert auf der Tour 2019

Die Bühne bei der 2019-Tour von Rammstein wird grandios und groß. Wie immer wird es jede Menge Pyro-Show und Überraschungen geben, nur eben etwas noch größer als früher. Ein neues Element dürfte zudem ein riesengroßer Kinderwagen werden. Was natürlich nicht fehlen darf: das Schlauchboot zu Seemann.

Anreise per Bus, Bahn oder Auto: Park-Situation und Empfehlungen

Auto: Es wird empfohlen, zu den Konzerten nicht mehr Auto anzureisen, sondern besser mit Bus/Bahn oder noch besser zu Fuß oder per Fahrrad. Zwar wird es Parkmöglichkeiten geben, aber diese dürften schnell überfüllt sein, auch Stau droht. Reisende mit dem Auto sollten deshalb außerhalb parken. Wer dennoch vor Ort parken will, findet dazu hier alle Infos.

U bzw. S-Bahn: Samstags und Sonntags verstärken die Münchner Verkehrsbetriebe die U3-Linie ab etwa 15 Uhr am Nachmittag. Soweit geplant, sollen die Züge nicht alle zehn Minuten, sondern im 5-Minutentakt fahren. Auch die Linie U8 soll verstärkt zum Einsatz kommen. Rund um das Olympia-Gelände sollen weitere Züge zum Einsatz kommen.

Rammstein-Konzert in München 2019: Sicherheitshinweise

Da die Tickets wie bereits erwähnt personalisiert sind, sollte unbedingt ein Ausweisdokument wie Personalausweis, Reisepass oder auch ein Führerschein mitgenommen werden.

Erlaubt sind, um auf das Gelände des Olympiastadions zu kommen, lediglich kleine Beutel und Taschen von einer Größe bis maximal 20x30 Zentimeter. Zudem können noch pro Person 2 kleine Fläschchen mit Hygieneartikeln wie Sonnencreme bis maximal 100 Milliliter mitgenommen werden.

Nicht erlaubt sind unter anderem große Taschen, Kameras, Selfiesticks, Flaschen, Getränke, Schirme, Dosen, Tiere, Waffen sowie Sitzmöbel. Achtung: Auch Powerbanks sind nicht gestattet.

Rammstein in München - wie wird eigentlich das Wetter?

Der Samstag könnte recht kühl und wolkig werden, während es für Sonntag schon wieder deutlich besser aussieht.

