Rammstein-Tour 2020: Diese Städte sind dabei

Rammstein: Die Berliner Band rund um Frontmann Till Lindemann ist derzeit auf Europatournee. Nun kündigte sie an, auch 2020 auf große Tour gehen zu wollen. Die Infos.

Die Band Rammstein befindet sich aktuell auf der großen "Europe Stadium Tour". Auch in der Heimatstadt der Gruppe, in Berlin, fand vor wenigen Tagen ein großes Rammstein-Konzert statt.

Nun hat die Rockband weiter Tourpläne für das kommende Jahr angekündigt. Auf der Social-Media-Plattform Facebook postete die Gruppe um Sänger Till Lindemann am Montag ein GIF, in dem im Schnelldurchlauf zahlreiche europäische Städtenamen mit dem Untertitel "Get ready for 2020!" zu sehen waren.

Rammstein Europe Stadium Tour Get ready for 2020! Pubblicato da Rammstein su Lunedì 24 giugno 2019

Konkrete Daten für die Rammstein-Konzerte 2020 sind zwar noch nicht bekannt, werden aber sicherlich bald folgen. Tourtermine und auch Informationen zum Ticketvorverkauf, dürften zuerst auf Rammsteins Homepage zu finden sein.

Rammstein live auf Tour 2020: In diesen Städte werden Till Lindemann und Co. auftreten:

Berlin

Stuttgart

Düsseldorf

Hamburg

Leipzig

Warschau

Tallinn

Trondheim

Göteburg

Arhus

Klagenfurt

Zürich

Ostende

Belfast

Nimwegen

Lyon

Turin

Rammstein auf "Europe Stadium Tour": Diese Termine sind geplant

Im Moment ist Rammstein quer durch Europa unterwegs. Dabei sorgen nicht nur die Auftritte für Schlagzeilen: Rammstein-Sänger Till Lindemann soll Hotelgast verletzt haben

Rammstein ist für bombastische Bühnenshows bekannt

Folgende Auftritte sind im Rahmen der aktuellen Tournee noch geplant:

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

