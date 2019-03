vor 17 Min.

Rammstein bringt neues Album raus - und provoziert mit Holocaust-Anspielungen

Kurze Videoclips auf Spotify weisen auf die Veröffentlichung des neuen Musikvideos von Rammstein hin. Es könnte der erste Single-Titel aus dem neuen Album sein.

Nach mehreren kryptischen Ankündigungen in den sozialen Netzwerken steht es nun fest: Rammstein kehrt mit einem neuen Album zurück. Die Platte, die allem Anschein nach den Namen "Deutschland" tragen wird, soll am 17. Mai 2019 erscheinen. Die offizielle Ankündigung folgt heute Abend um 18 Uhr per Live-Video auf Youtube. Wahrscheinlich ist dann auch schon das neue Musikvideo zu sehen.

Schon seit Wochen veröffentlicht die Band in sozialen Netzwerken immer wieder kleine Andeutungen - und provoziert damit aufs Schärfste. In einem 35 Sekunden langen Video, das am Dienstag veröffentlicht wurde, sind vier Mitglieder von Rammstein in gestreifter Sträflingskleidung am Galgen zu sehen. Gitarrist Paul Landers trägt einen gelben Judenstern auf der Brust - ein klarer Bezug auf den Nationalsozialismus und den Holocaust. Am Ende des Videos erscheint in frakturähnlicher Schrift das Wort "Deutschland".

Neues Rammstein-Album erscheint offenbar am 17.05.2019

Das Video löste Empörung aus. Politiker und Verbände verurteilten die Andeutungen sofort nach ihrem Erscheinen. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, warf den Musikern "Instrumentalisierung und Verharmlosung des Holocaust" vor. Der Bild sagte sie, die Band habe eine Grenze überschritten. "Wie Rammstein hier das Lied und die Ermordung von Millionen zu Entertainment-Zwecken missbraucht, ist frivol und abstoßend." Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte der Bild: Wenn das Video rein verkaufsfördernd sein solle, sei dies eine "geschmacklose Ausnutzung der Kunstfreiheit."

Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten lud Rammstein ins KZ Dachau ein

Als Reaktion auf das Video hat der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller (CSU), die sechs Bandmitglieder von Rammstein in die KZ-Gedenkstätte Dachau eingeladen. Ein abschließendes Urteil wollte Freller am Donnerstag zwar noch nicht fällen, weil noch unklar sei, welchen Hintergrund das Video habe. Eindeutig sei aber: "Das Leid und die Unmenschlichkeit des Holocaust verbieten sich für Werbezwecke oder Effekthascherei zur Bekanntmachung von Produkten ganz gleich welcher Art - in diesem Fall wohl ein neues Musikalbum."

Unklar ist jedoch, ob und in welcher Weise Rammstein in ihrem neuen Album auf den Holocaust Bezug nehmen. Eine Stellungnahme gab die Band bislang nicht ab. Um 18 Uhr beginnt jedoch der Livestream. Dann wird sehr wahrscheinlich mehr bekannt.

Vor fast zehn Jahren erschien mit "Liebe ist für alle da" die bislang letzte Platte von Rammstein, vergangenen November kündigte die Rockband eine Europatour für Sommer 2019 an. Beim Vorverkaufsstart am 8. November sollen die Tickets für die Tour-Termine in Deutschland schon nach vier Stunden restlos ausverkauft gewesen sein. Der Server des Ticketanbieters Eventim brach wegen der vielen Anfragen kurzzeitig zusammen.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Deutsch-Rapper Kollegah mit Liedzeilen über den Holocaust Schlagzeilen gemacht. Dort hieß es unter anderem "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache mal wieder nen Holocaust". Damit löste Kollegah eine Debatte über Antisemitismus in der deutschen Musikszene aus. Mit dem Album "JBG3" gewann er damals den Echo. Die Debatte führte daraufhin zur Abschaffung des Musikpreises. Kollegah selbst distanzierte sich später von seinen Textzeilen. (mayjo/dpa)

Die Album-Ankündigung von Rammstein gibt es hier zu sehen:

