vor 33 Min.

Randale an Quarantäne-Wohnanlage - acht Polizisten verletzt

Mit Flaschen, Steinen, Metallstangen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen. 700 Bewohner in Göttingen dürfen einen riesigen Wohnkomplex seit Tagen nicht verlassen. Für einige scheint das zu viel zu werden.

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden.

Die Einsatzkräfte seien mit Flaschen, Steinen, Metallstangen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen worden, sagte der Einsatzleiter. Zuvor hätten sich am gestern Nachmitag etwa 80 bis 100 Bewohner an der Absperrung des Gebäudekomplexes versammelt. Mit "massivem Einsatz von Pfefferspray" hätten die Beamten verhindert, dass die Absperrung durchbrochen wurde. Nun werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach einer Stunde habe sich die Situation beruhigt, hieß es.

Am Donnerstag waren die rund 700 Bewohner der Wohnanlage unter Quarantäne gestellt worden. In den nur 19 bis 37 Quadratmeter großen Wohnungen leben nach Angaben der Stadt teils sechsköpfige Familien in prekären Verhältnissen. Nach ersten Testergebnissen sind nach Behördenangaben rund 17 Prozent der dort Wohnenden mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. (dpa)

