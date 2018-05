vor 35 Min.

Rassistischer Tweet: "Roseanne"-Show fliegt aus dem Programm

Nach wüsten rassistischen Beschimpfungen verliert die US-Komikerin Roseanne Barr ihre Erfolgsshow. Die 65-Jährige fällt nicht zum ersten Mal dumm auf.

Die US-Komikerin Roseanne Barr (65) verliert nach antisemitischen und rassistischen Äußerungen ihre erfolgreiche Fernsehshow.

Barr hatte die Afro-Amerikanerin Valerie Jarrett, früher Beraterin des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, mit einer Twitter-Nachricht beleidigt: "Die Muslimbruderschaft und der Planet der Affen haben ein Baby bekommen." Zuvor war die 65-Jährige bereits den Milliardär und Holocaust-Überlebenden George Soros mit einem Tweet angegangen. Der TV-Sender ABC setzte Barrs Sitcom "Roseanne" daraufhin ab. Damit verschwindet ein Erfolgsformat des US-Fernsehens. Die Schauspielerin bat in mehreren Nachrichten um Entschuldigung.

"Roseannes Twitter-Mitteilung ist abscheulich, abstoßend und stimmt nicht mit unseren Werten überein, und wir haben entschieden, ihre Show abzusetzen", wurde die ABC-Präsidentin Channing Dungey am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung zitiert. Auch Barrs Agentur ICM Partners beendete die Zusammenarbeit mit der Komikerin.

Valerie Jarrett: "Es geht mir gut."

Die beschimpfte Jarrett sagte dem Sender MSNBC, man müsse aus diesem Moment Lehren ziehen. Ihr gehe es gut, betonte sie. Sie sorge sich jedoch um die Opfer von Rassismus, die "keinen Kreis von Freunden oder Anhängern um sich haben, der ihnen sofort zur Hilfe eilt".

Barr hatte den Tweet am Dienstag gelöscht und sich bei Jarrett und "allen Amerikanern" entschuldigt. "Es tut mir wirklich leid, dass ich einen schlechten Witz über ihre Politik und ihr Aussehen gemacht habe. Ich hätte es besser wissen sollen. Vergebt mir, mein Witz war schlechter Geschmack." Später entschuldigte sie sich auch bei den Mitwirkenden der Show, die wegen ihr den Job verloren hätten.

Stunden zuvor hatte die 65-Jährige zunächst mit einer antisemitischen Twitter-Nachricht Empörung in den USA ausgelöst. Darin hatte sie den jüdischen US-Milliardär George Soros als "Nazi" beleidigt, der während des Zweiten Weltkriegs andere Juden verraten habe, um sich an ihnen zu bereichern. Soros ist immer Ziel von Anfeindungen aus rechtsextremen Kreisen. Der Investor wies die Aussagen von Barr in einer Mitteilung entschieden zurück. Solche falschen Anschuldigungen seien beleidigend für alle Opfer des Holocausts, hieß es darin.

"Roseanne": Es war offenbar nicht der erste Barr-Tweet dieser Art

US-Medienberichten zufolge waren es nicht die ersten Tweets dieser Art, die Barr absetzte. Bereits im Jahr 2013 habe sie Susan Rice, ebenfalls Afro-Amerikanerin und ehemalige Obama-Beraterin, mit einem Affen verglichen. Auch diese Nachricht habe die 65-Jährige später gelöscht. Barr betonte in der Vergangenheit wiederholt ihre Unterstützung für Donald Trump, Obamas Nachfolger im Weißen Haus. Immer wieder wurde ihr vorgeworfen, dass sie Verschwörungstheorien wie "Pizzagate" verbreite. "Pizzagate" war eine Kampagne mit falschen Anschuldigungen gegen Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton.

Barrs Kolleginnen und Kollegen wie Patricia Arquette, Zoe Saldana und Don Cheadle reagierten empört auf den Tweet. Auch Barrs Ex-Mann, der Schauspieler Tom Arnold, zeigte sich entsetzt und lobte zugleich die rasche Reaktion des Senders, die Serie abzusetzen.

Schauspieler und Mitarbeiter der Serie distanzierten sich per Twitter von Barr. "Es ist unglaublich traurig und schwierig für uns alle, denn wir haben eine Show geschaffen, an die wir glauben, auf die wir stolz sind und die die Zuschauer lieben - eine Show, die anders ist als die Meinungen und Wörter eines Mitglieds der Besetzung", schrieb die Schauspielerin Sara Gilbert. Sie würde nicht mehr für die Show arbeiten, verkündete Wanda Sykes, die als beratende Produzentin an Bord war, in einem Tweet.

Auch Disney distanziert sich von Roseanne Barr

Selbst der Chef des Disney-Konzerns, zu dem ABC gehört, äußerte sich auf Twitter, indem er die Stellungnahme von Dungey weiterverbreitete. Nach dem Kommentar von Barr sei nichts anderes als ein Aus für ihre Serie in Frage gekommen, schrieb Bob Iger, der ansonsten sehr zurückhaltend mit Kommentaren in den sozialen Netzwerken ist.

Der Disney-Channel in Deutschland kündigte in München an, die neuen "Roseanne"-Folgen hierzulande ebenfalls nicht auszustrahlen. Auch die australische Sendergruppe Ten Network setzte die Serie ab.

An die Ankündigung ihrer Twitter-Abstinenz hielt Barr sich derweil nicht. Sie schrieb unter anderem, sie habe den beanstandeten Tweet um 02.00 Uhr morgens abgesetzt, nachdem sie ein Schlafmittel eingenommen habe. Der Kommentar wurde später ebenfalls gelöscht.

Außerdem verbreitete Barr ein Foto von Jarrett und einem der Ex-Beraterin zugeschriebenen Kommentar weiter, sie wolle die USA zur einem "islamischeren Land" machen. Die Faktencheck-Website "Snopes" hat widerlegt, dass Jarrett sich so geäußert hat.

Barrs preisgekrönte Comedy-Serie um den Alltag einer Arbeiterfamilie war erst im März nach 21 Jahren Pause neu gestartet. In der aktuellen zehnten Staffel stellt Barr eine Anhängerin von Präsident Donald Trump dar - dies ist sie auch im wirklichen Leben. Die Neuauflage genoss euphorische Kritiken und glänzende Einschaltquoten, weshalb bereits wenige Tage nach Beginn der zehnten Staffel eine elfte Staffel angekündigt wurde.

"Roseanne" wurde zwei Mal mit dem renommierten Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Barr hat auch in mehreren Filmen mitgespielt und drei Memoiren-Bücher veröffentlicht.

Trump - ein Fan von "Roseanne"?

Angetan von ihrer Serie war offenbar auch Trump. Barr berichtete im März, der Präsident habe sie angerufen, um ihr zum Erfolg der neuen Staffel zu gratulieren. Zu Barrs Twitter-Kommentar über Jarrett äußerte sich Trump allerdings nicht.

Darauf angesprochen sagte seine Sprecherin Sarah Sanders, der US-Präsident werde durch Themen wie Handelsabkommen und die Sanierung der Armee in Anspruch genommen und kümmere sich nicht um "andere Dinge".

Die "Roseanne"-Show, in der Barr die Hauptrolle spielt, erzählt die Geschichte der Arbeiterfamilie Conner. Sie hatte zunächst in den 80er und 90er Jahren Erfolge gefeiert und war vor einigen Wochen neu aufgelegt worden - mit herausragend guten Quoten. (dpa, afp)

