"Ratchet & Clank: Rift Apart": Release, Trailer, Gameplay

"Ratchet & Clank: Rift Apart" wird bald für die neue Playstation 5 veröffentlicht. Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Fans haben Grund zur Freude: Die Reihe "Ratchet & Clank" wird mit dem Ableger "Rift Apart" schon bald für die PS5 fortgesetzt. Alle News rund um das Action-Adventure-Spiel sowie die Infos zu Release-Termin, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Release-Termin: Wann erscheint "Ratchet & Clank: Rift Apart"?

Ein konkreter Release-Termin für "Ratchet & Clank: Rift Apart" steht bislang noch nicht fest. Sobald ein genaues Datum veröffentlicht wird, informieren wir Sie hier an dieser Stelle.

"Ratchet & Clank: Rift Apart": Das ist das Gameplay

Im Fokus von "Ratchet & Clank: Rift Apart" steht auch diesmal wieder das kongeniale Duo. Der Spieler muss sich im Game sowohl an komplizierten Plattform-Einlagen als auch in actiongeladenen Gefechten beweisen. Auch ein neuer Modus wartet auf die Gamer - die sogenannte Rift-Mechanik. Dabei kann man mithilfe eines speziellen Lassos Risse anvisieren, um über diese direkt an andere Orte des Universums gelangen zu können - der Aufenthaltsort kann somit blitzschnell geändert werden. Außerdem sollen die Entwickler in "Ratchet & Clank: Rift Apart" Gebrauch von dem neuen Dual-Sense-Controller gemacht haben. Details dazu wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Das ist der Trailer zu "Ratchet & Clank: Rift Apart"

Der Trailer zu "Ratchet & Clank: Rift Apart" macht Lust auf mehr. Da es noch keinen deutschen Teaser gibt, sehen Sie das Ankündigungsvideo hier im englischen Original:

