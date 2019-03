16:22 Uhr

Rauch aus Flieger - Aufruhr an Maltas Flughafen

Aus einem Flugzeug der Fluggesellschaft Emirates ist kurz nach dessen Landung auf dem internationalen Flughafen von Malta Rauch ausgetreten.

Rettungskräfte seien ausgerückt, berichtete die Tageszeitung Times of Malta am Mittwoch. Zu dem Zeitpunkt seien aber keine Passagiere an Bord gewesen, sagte ein Flughafensprecher. Es habe keine Verletzten gegeben. Der Rauch sei am Heck des Langstreckenfliegers entstanden. Die Boeing 777 war in Dubai gestartet. Weshalb es zu der Rauchentwicklung kam, war zunächst unklar.

Der Flugbetrieb wurde vorübergehend eingestellt, konnte aber schnell wieder aufgenommen werden. (dpa)

