Rauch im Tower: Flughafen in Sydney vorübergehend geschlossen

Nachdem Mitarbeiter im Tower Rauch entdeckt hatten, war der Flughafen in Sydney am Freitag für knapp eine Stunde gesperrt. Die Rauchursache stand schnell fest.

Weil in der Flugleitzentrale Rauch entdeckt wurde, ist am Freitag der internationale Flughafen von Sydney vorübergehend geschlossen worden. Wegen des Vorfalls mussten sämtliche Starts und Landungen bis auf Weiteres gestoppt werden, alle Mitarbeiter mussten den Tower verlassen. Die Fluglinie Virgin Australia bestätigte kurz nach der Schließung des Flughafens, dass keine ihrer Maschinen Sydney anfliegen oder den Flughafen verlassen dürfe.

Due to the Sydney Air Traffic Control tower being evacuated, there are currently no aircraft flying in and out of Sydney Airport. We will continue to provide updates as more information becomes available. To check your flight status, click here: https://t.co/m479B0nZMc