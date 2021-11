Rauchen

vor 5 Min.

Qualmen im Dienst der Wissenschaft: Zu Besuch im Tabaklabor

Plus Das Tabaklabor in Sigmaringen testet Nikotinprodukte auf ihre Gefahrenstoffe. Zu Besuch in einem Labor, in dem oft eine ganze Schachtel auf einmal geraucht wird.

Von Erich Nyffenegger

Die offensichtlichste Frage stellt sich gleich zu Beginn: Von den fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tabaklabor Sigmaringen – raucht da selber vielleicht jemand? Alle im Team um die Laborleiterinnen Miriam Laible und Sandra Tamosaite schütteln gleichzeitig den Kopf. Auch früher nicht? Lächeln, Kopfschütteln. Nicht mal die Partner? Kopfschütteln, Lachen. Dass die drei technischen Mitarbeiter und zwei Sachverständigen trotzdem mitreden können, liegt an ihrem Instrumentarium, das in einem von drei Laborräumen aufgebaut ist. Da stehen Analysegeräte, die in der Lage sind, eine ganze Schachtel Kippen auf einmal zu rauchen. Dazu Apparaturen, mit denen die Wissenschaftlerinnen und Experten neue Produkte, ihre Inhalte und Grenzwerte prüfen. Stichwort E-Zigarette. Oder noch neuer: Tabakerhitzer.

