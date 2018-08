20:54 Uhr

Raus aus dem "Promi Big Brother"-Haus: Nicole Belstler-Boettcher verabschiedet sich Panorama

"Promi Big Brother" 2018: Nicole Belstler-Boettcher musste am Sonntag ausziehen. Wer ist die Schauspielerin mit der Promi-Mutter? Wir stellen sie Ihnen vor.

Letzte Woche zogen wieder Reality-Stars in die wahrscheinlich bekannteste Wohngemeinschaft der deutschen Fernsehlandschaft. "Promi Big Brother" startete am 17. August. Mit dabei war Nicole Belstler-Boettcher.

Den Fans der ARD-Soap "Marienhof" ist sie ein Begriff: Nicole Belstler-Boettcher verkörperte hier viele Jahre lang die beliebte Lehrerin Sandra Behrens. Auch beim "Traumschiff", in der Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft" und als Moderatorin beim Musiksender Viva2 hat sich die 52-jährige Tochter der Schauspielerin Grit Boettcher einen Namen gemacht. Seit ihrem Aus beim Marienhof hat Nicole Belstler-Boettcher diverse Engagements am Theater und spielte verschiedene Gastrollen beim "Tatort".

Vor ihrem Einzug sagte Nicole Belstler-Boettcher über sich selbst, sie sei wahnsinnig gesellig und rede gern viel und laut. Eigentlich beste Voraussetzungen für das Leben im "Promi Big Brother"-Haus, doch die Zuschauer wählten sie am Sonntag aus der WG.

"Promi Big Brother" 2018: Nicoles Mutter Grit Boettcher ist nun wirklich prominent

Nicole Belstler-Boettcher hat zwar bei Promi Big Brother mitgemacht, aber wirklich prominent ist eigentlich ihre Mutter. Die Schauspielerin Grit Boettcher, gerade 80 Jahre alt geworden, war in den 1970er Jahren eine echte Berühmtheit. Als "Süßes Biest" (sie selbst hasst diesen Begriff) spielte sie in Film und Fernsehen außerordentlich beliebte Rollen, unter anderem an der Seite von Heinz Rühmann, Joachim Fuchsberger (Edgar Wallace!) und Ilja Richter.

Sternstunde des Siebziger-Jahre-Humors war die ZDF-Serie „Ein verrücktes Paar“ mit dem 2005 verstorbenen Harald Juhnke, die von 1977 bis 1980 lief. Ob ihre Tochter Nicole jetzt mit Promi Big Brother eine vergleichbare Popularität hinbekommt? (AZ)

