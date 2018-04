vor 42 Min.

"Raus aus den Schulden": Zweites Promi-Special mit Nadja Abd el Farrag Panorama

"Naddel" war erneut im Promi-Spezial von "Raus aus den Schulden" zu Gast. Schulden-Experte Peter Zwegat will jetzt ihre Situation endgültig ändern.

Sie ist bereits zum zweiten Mal das Problemkind: In dem Promi-Special von "Raus aus den Schulden" kümmerte sich Finanzexperte Peter Zwegat (68) am Montagabend, 23. April, erneut um Nadja Abd el Farrag (53). Zuletzt traf er sie vor über einem Jahr - im Dezember 2016.

"Raus aus den Schulden"-Promi-Special: Peter Zwegat hilft "Naddel"

Wie RTL mitteilt, soll sich seitdem an ihrer Situation nicht viel verändert haben. Die ehemalige Freundin von Dieter Bohlen wohne immer noch in einem Hotel und suche eine Wohnung. Inzwischen soll Nadja Abd el Farrag allerdings ein Buch schreiben und ihren Führerschein machen. Vor einem Jahr machte die Ex-Freundin des "Poptitans" Schlagzeilen, als sie in einem Interview berichtete, an Leberzirrhose zu leiden (wir berichteten ). Die Erkrankung wird hauptsächlich durch Alkoholmissbrauch verursacht.

Für den Schuldnerberater Peter Zwegat ist es schon das zweite Promi-Special mit "Naddel", wie sich Nadja Abd El Farrag selbst nennt. Laut RTL verdiene sie heute zwar mehr, gebe aber zu viel Geld aus. Deswegen soll Zwegat zum Einsatz kommen: Er soll ihr dabei helfen, ihr Geld nicht weiter mit vollen Händen auszugeben. Zudem solle sie endlich eine eigene Wohnung finden - und bestenfalls Kaution und Miete zahlen können.

Nadja Abd El Farrag ist durch ihre Beziehung mit Dieter Bohlen, der aktuell in der 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen ist, bekannt geworden. Auch im Fernsehen war "Naddel" zu sehen: Im Herbst 2004 zog sie ins Dschungelcamp in Australien ein.

Worum geht es bei der RTL-Show "Raus aus den Schulden"?

In "Raus aus den Schulden" berät Peter Zwegat Menschen, die sich selbst nicht mehr vor ihrem Schuldenberg retten können. Die "Real-People-Doku" wird seit 2007 von RTL produziert. Im letzten Jahr feierte die Sendung ihr zehnjähriges Jubiläum. Peter Zwegat ist gelernter Sozialpädagoge und staatlich anerkannter Schuldnerberater. (AZ)

