"Ray Donovan", Staffel 7 in Kürze auf Sky: Start, Folgen, Handlung, Besetzung und der Trailer

"Ray Donovan" geht demnächst mit Staffel 7 an den Start. Alle Infos zu Termin, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Ray Donovan" geht in wenigen Tagen mit Staffel 7 in die nächste Runde. Die gleichnamige Serie dreht sich um den Protagonisten Ray, der sich als Mitarbeiter der Kanzlei "Goldman & Drexler" mit den Problemen der Elite von Los Angeles beschäftigt und versucht, diese bestmöglich zu lösen.

Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

Start und Folgen von "Ray Donovan", Staffel 7

"Ray Donovan" geht am 14. Februar 2020 mit Staffel 7 auf Sky an den Start. Die Staffel beinhaltet insgesamt 10 Episoden à 45 Minuten Länge:

Faith. Hope. Love. Luck . Tricky Mickey Family Pictures Hispes An Irish Lullaby Inside Guy The Transfer Agent Passport and a Gun Bugs You´ll never walk alone

"Ray Donovan": Die Handlung von Staffel 7

Ray beschließt, ein neuer Mensch zu werden. Er will sich verändern, um ein Vorbild für seine Familie zu werden. Während er mit seinem Therapeuten Dr. Amiot Fortschritte macht, fordern Gefahren aus der Vergangenheit die Rückkehr des alten Ray Donovan. Neben den Konflikten mit New Yorks Bürgermeister Ed Feratti, einem nicht ruhenden Ermittler des NYPD, sowie alten und neuen Klienten muss Ray eine Balance finden, um nicht nur die Probleme anderer, sondern auch sich selbst zu fixen. Als Ferattis Korruption ein Stück aus Mickeys Vergangenheit nach New York bringt, begibt sich Ray auf die Suche nach Antworten auf seit langem verschwiegene Fragen.

"Ray Donovan": Das sind die Schauspieler im Cast

Das Sind die Rollen und Schauspieler im Haupt-Cast von "Ray Donovan":

Rolle Schauspieler Raymond Donovan Liev Schreiber Abby Donovan Paula Malcomson Mickey Donovan Jon Voight Terrence Donovan Eddie Marsan Brandon Donovan Dash Mihok Avi Steven Bauer Lena Katherine Moennig Daryll Pooch Hall Bridget Donovan Kerris Dorsey Conor Donovan Devon Bagby Samatha Winslow Susan Sarandon Jacob Smith Graham Rogers

Offizieller Trailer von "Ray Donovan"

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu Staffel 7 von "Ray Donovan":

