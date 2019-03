vor 5 Min.

Razzia in Kita - Zwei Festnahmen wegen Kinderporno-Verdachts

Wegen eines Kinderporno-Verdachts klicken bei zwei Männern in Würzburg die Handschellen. Die Spur der Ermittler führt unter anderem in eine Kindertagesstätte.

Nach der Festnahme von zwei Männern wegen Kinderporno-Verdachts in Würzburg prüfen die Ermittler, ob möglicherweise nur einer von beiden an der Tat beteiligt war.

"Letztlich muss erst mal abgeklärt werden: Liegt eine gemeinschaftliche Handlung vor oder war es nur einer von beiden - was nach bisherigen Erkenntnissen als möglich und wahrscheinlich erscheint", sagte Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Zentralstelle Cybercrime Bayern.

Die beiden Verdächtigen - oder einer von beiden - sollen pornografisches Material mit kleinen Kindern selbst hergestellt und im Internet verbreitet haben. Die Tatverdächtigen sollen das Material, auf dem kleine Jungen zu sehen sind, im sogenannten Darknet verbreitet haben, einem abgeschirmtem Bereich des Internets. Ermittler hatten am Mittwochabend im bayerischen Würzburg mehrere Objekte durchsucht.

Derzeit untersuchen die Ermittler, wer die Opfer sind. Völlig offen sei, ob Kinder aus einer Kindertagesstätte der bayerischen Stadt betroffen seien, zu der einer der beiden Tatverdächtigen einen Bezug hat, sagte Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. "Konkrete Hinweise, dass tatsächlich Kinder dieser Kita betroffen sind, liegen bisher nicht vor." Zumindest aus polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Sicht gebe es keinen Anlass, die Kita zu schließen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern will sich als Trägerin am Nachmittag äußern. Ein Sprecher kündigte eine schriftliche Stellungnahme der Würzburger Dekanin Edda Weise an. Am Vormittag hätten Weise und Kollegen Gespräche mit Eltern in der Kita geführt.

Nach Angaben der Ermittler geht es um eine dreistellige Zahl von Foto- und Videoaufnahmen. Es sei aber noch offen, wie viele Kinder betroffen seien, sagte Schorr. "Jetzt muss man im Einzelnen sehen: Welche Bilder gehören zusammen" - möglicherweise in einer Art Serie. Auch im Darknet seien Täter immer vorsichtiger und achteten darauf, dass der Hintergrund der Aufnahmen und auch die Opfer nicht erkennbar seien. Es handele sich um "sehr junge Kinder", die Bilder zeigten nach ersten Erkenntnissen Jungen im Kindergartenalter.

Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) unterstützten die Würzburger Ermittler bei den Durchsuchungen am Mittwochabend. Ob die beiden Verdächtigen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden sollen, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Im Kampf gegen Kinderpornografie ist im Freistaat die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) zuständig. Nach eigenen Angaben hatte die Behörde, die zur Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gehört, im vergangenen Jahr in 705 Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ermittelt. Meist ging es um die Verbreitung kinderpornografischer Bilder und Videos sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern. (dpa)

