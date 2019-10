vor 34 Min.

"Ready to Beef": Kandidaten im Überblick

"Ready to Beef" startet am 15. November auf Vox. Welche Köche treten in den Duellen gegeneinander an? Hier die Kandidaten im Überblick.

"Ready to Beef" mit Tim Mälzer und Tim Raue beginnt demnächst mit Staffel 1 auf Vox. Etliche Spitzenköche aus ganz Deutschland treten in der Show gegeneinander an. In drei kurzen Kochrunden müssen sie ein Menü auf Sterneküchenniveau kreieren. Welche Kandidaten wagen sich an den Herd? Wir stellen Ihnen die Sterneköche hier vor.

"Ready to Beef" 2019, Kandidaten: Die Duelle im Überblick

Von deutscher und asiatischer, bis hin zu russischer Heimatküche. Die Duelle in Staffel 1 sind vielseitig.

Mario Lohninger vs. Max Strohe

vs. Tristan Brandt vs. The Duc Ngo

vs. The Duc Ngo Holger Bodendorf vs. Max Stiegl

vs. Max Stiegl Rino Frattesi vs. Nathalie Dienstbach

Maximilian Lorenz vs. Jens Jakob

vs. Martin Müller vs. Tohru Nakamura

vs. Tohru Nakamura Sepp Schellhorn vs. Christoph Kunz

vs. Viktoria Fuchs vs. Alexander Wulf

"Ready to Beef!" 2019: Alle Kandidaten kurz vorgestellt

Mario Lohninger ist ein Spitzengastronom aus Österreich. Der 46-Jährige trat 2018 bereits bei "Kitchen Impossible" an.

Max Strohe ist ein deutscher Gastronom, der mit seinem Berliner Restaurant tulus lotrek seinen ersten Michelin-Stern bekam.

Holger Bodendorf war häufiger im deutschen Fernsehen zu sehen: Bei "Kitchen Impossible" trat er bereits gegen Tim Mälzer an und bei "Game of Chefs" auf Vox bewertete er aufstrebende Köche in der Jury. Er hat ein renommiertes Restaurant auf Sylt.

Max Stiegl wuchs in einer Gastronomie-Familie auf und arbeitete während seiner Karriere unter anderem in New York, Paris und Frankfurt.

Rino Frattesi ist Inhaber eines italienischen Edel-Restaraunts in Essen. Zum 40. Jubiläum des "La Grappa" gab es ein Sieben-Gänge-Menü für vier Personen zum Preis von 17.499 Euro.

Nathalie Dienstbach leitet ein französisches Restaurant in Wiesbaden zusammen mit ihrer Schwester. Das spiegelt sich auch im Namen wider: "Le Deux Dienstbach" (Die zwei Dienstbachs).

Maximilian Lorenz ist Inhaber eines gleichnamigen Restaurants in Köln. Das Restaurant "Maximilian Lorenz" ist auf Deutsche Küche spezialisiert.

Die Köche von "Ready to Beef" 2019

Jens Jakob ist ein deutscher Koch, der mit seinen beiden Restaurants in Saarbrücken insgesamt vier Michelin-Sterne erhalten hat. Nach der Insolvenz der Firma "Le Noir" musste auch das Restaurant schließen.

Martin Müller führt das Simplicissimus in Heidelberg. In dem Restaurant-Führer Gault Millau erhält das Restaurant regelmäßig eine hohe Punktzahl.

Tohru Nakamura ist ein deutscher Koch. Sein Münchner Restaurant "Geisels Werneckhof" hat zwei Michelinsterne. Auch er ist bei "Kitchen Impossible" bereits gegen Tim Mälzer angetreten.

Sepp Schellhorn ist nicht nur Gastronom, sondern auch ein österreichischer Politiker und Unternehmer. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender von NEOS und ihm gehören mehrere Restaurants im Raum Salzburg.

Christoph Kunz ist Küchenchef im Restaurant "Alois" in München. 2019 erhielt das renommierte Restaurant seinen zweiten Michelinstern.

Viktoria Fuchs ist Küchenchefin im Hotel und Restaurant "Spielweg" im Schwarzwald. Sie beschreibt ihre Küche als "herzlich-fröhlich, verwurzelt und ganz besonders weltoffen".

Alexander Wulf arbeitet als Küchenchef im Gourmet Restaurant "St. Jacques" im Kreis Heinsberg. Ein Jahr nach seiner Führung erhielt das Restaurant einen Michelin-Stern und 17 Punkte im Gault Millau. (AZ)

